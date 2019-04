Magdalena Nevado asume la presidencia de la gestora de Vox

Magdalena Nevado ha asumido la presidencia de la gestora provincial de Vox. Nevado ocupa el primer puesto en la candidatura al Congreso de los diputados. Esta acumulación de cargos ha generado algún malestar entre afiliados y simpatizantes ya que, según fuentes consultadas por este diario, también se estaría postulando como número dos en la candidatura de la Asamblea. El portavoz provincial de Vox, Alejandro Pedrera, aseguró ayer que el cargo de Nevado al frente de la gestora es «temporal» y que la lista a la Asamblea de Extremadura no está cerrada. De esta candidatura «se hablará en su momento», subrayó.

La causa del malestar está, además de en la acumulación de cargos por parte de Nevado, en que para representar al partido en las candidaturas a la Asamblea de Extremadura y al Ayuntamiento de Cáceres se están barajando nombres de recién llegados a la formación, algunos procedentes de las filas del Partido Popular, relegando a los que llevan más tiempo en Vox. Según las fuentes citadas, esto ha provocado bajas en el partido y una «división interna». Pedrera negó ayer esa división y aseguró que se cuenta «con todos, con los mismos de siempre y con los que quieran venir al partido».

Otra de las consecuencias es que la propuesta que inicialmente se elaboró para la candidatura al Ayuntamiento de Cáceres decaería y el cabeza de esa lista y alcaldable ya no sería Víctor Cambero, además tampoco repetirían algunos de los nombres propuestos para los primeros puestos.

Pedrera afirmó ayer que esa propuesta no ha quedado desbaratada porque no era una lista definitiva, ya que la misma tendrá que salir de la que refrende en los próximos días la ejecutiva nacional de Vox. El portavoz provincial no adelantó ayer quién podría ser el candidato a la alcaldía, insistiendo en que ahora el partido está centrado en las elecciones generales, aunque queda poco más de una semana para que se cierre el plazo de presentación de las candidaturas a las elecciones autonómicas y municipales. En la propuesta que se elaboró para el ayuntamiento el cabeza de lista era Víctor Cambero, y en los puestos del dos al cinco estaban Alejandro Pedrera, Víctor Rodríguez Rodero, María del Mar Molano y Nazaret García.

Las fuentes citadas también achacaron ayer a esta «división interna» en la formación en Cáceres que Santiago Abascal haya anulado una visita a la ciudad programada para el próximo martes. Pedrera explicó ayer que el motivo de que no venga a Cáceres es la «apretada agenda» que tiene el presidente de Vox.