La mayoría de los bares cacereños no prevé abrir hasta el 8 de junio

La nueva Agrupación de Hosteleros de Cáceres celebró ayer una primera reunión con el alcalde, que las dos partes calificaron de «fructífera». Luis Salaya les expuso las medidas que facilitará el ayuntamiento, y se ofreció como «aliado» para llevar el resto de las demandas a las administraciones competentes, al tratarse, dijo, de un sector «con mucho peso y numerosos empleos» en una ciudad eminentemente turística. Los hosteleros, que representan a 350 locales, destacaron los avances pero afirmaron que la mayoría no podrá abrir hasta el fin de la desescalada, el 8 de junio, ya que entonces se ampliará el aforo al 50% tanto en el interior como en las terrazas, y se podrá usar la barra con separación entre clientes.

El alcalde se ha comprometido a devolver las tasas de terraza durante el período en que han permanecido cerradas, y a tratar de modificar la ordenanza para aplicar descuentos en 2021. Agregó que se están barajando «todas las fórmulas posibles, porque legalmente no es fácil», en aras a ampliar el espacio de los veladores (ocupando incluso aparcamientos), siempre que se cumpla con la seguridad y la accesibilidad. Además se abrirá otro plazo de solicitud para los bares que no tienen terraza, y se estudia ya cómo será el cierre de los veladores a partir del verano.

El sector también demandó ayer la condonación del IBI y una bajada de las tasas de agua, basura y alcantarillado. El alcalde matizó que si el hecho impositivo se ha producido, «no podemos decidir no cobrar impuestos de forma arbitraria, no sería legal», pero a cambio ha puesto en marcha ayudas que cubrirán precisamente estas cuantías (IBI, tasa de terraza, justificante de alquiler, Seguridad Social, salarios...). El alcalde subrayó que inicialmente estarán dotadas de 1 millón de € para pymes y autónomos (hasta 3000 € por beneficiario), «con unas condiciones sencillas y asequibles, de modo que por ejemplo muchos hosteleros podrá acceder directamente a 2.000 €.

Por su parte, la Agrupación de Hosteleros se mostró receptiva con estas medidas y con la actitud de Salaya en lo que se refiere a sus competencias (otras atañen a la Junta y al Gobierno). De hecho, lamentaron que las condiciones decretadas por el Gobierno no les permitirán abrir hasta el 8 de junio. «Con las reducciones de aforo no se cubren costes, salvo que se trate de una empresa eminentemente familiar. Además, nos preocupan seriamente los establecimientos que no tienen terraza, que limitan mucho sus posibilidades» explica Francis Refolio, uno de los portavoces de la agrupación.

Eso sí, los hosteleros agradecen otras medidas del Gobierno como la flexibilización de los ERTEs y de los aforos, pero aún no les salen las cuentas. «Necesitamos más certezas sobre los protocolos que deberán seguir los locales: protecciones, mamparas...», detallan.

PP: DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA

Por su parte, el portavoz municipal del PP, Rafa Mateos, pidió ayer al alcalde que devuelva el importe íntegro anual de la tasa de terrazas, «ya que hay recursos para hacerlo y estamos en una situación excepcional», dijo, subrayando que la hostelería es una de las actividades «más castigadas». Denunció que «el ayuntamiento no les haya atendido en dos meses» y que el Gobierno «dé bandazos con un sector que necesita «garantías». H