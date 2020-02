Los médicos piden otro centro de salud en plaza de toros donde reubicar el PAC

El traslado del Punto de Atención Continuada (PAC) del hospital Nuestra Señora de la Montaña al San Pedro de Alcántara es la opción más económica pero no la más adecuada. Así lo estima el colegio de médicos que cree que reubicar este servicio en el complejo hospitalario dejará aislados en cuanto a atención en urgencias a los vecinos de zona centro, Mejostilla y plaza de toros. Toda esta parte de la población hace a día de hoy uso del PAC del hospital provincial, que atiende una media de 65 pacientes a diario y a más de 150 los fines de semana. «Llevar el PAC al San Pedro de Alcántara no es la mejor opción porque está en una esquina de la ciudad, creemos que habría que mantenerlo en el centro», afirma el presidente del colegio de médicos, Carlos Arjona.

Ante esta situación el colegio de médicos lo que propone es que el PAC se reubique en la plaza de toros para no dejar sin cobertura a estos vecinos (el resto de la ciudad puede acudir a los PAC situados en los centros de salid de Aldea Moret, San Jorge y Manuel Encinas). Lo que plantean es construir un nuevo ambulatorio para sustituir al Plaza de Argel, que se encuentra en muy mal estado. Y proponen que se levante en la parcela donde se sitúa la antigua comandancia. Deberá tener una superficie algo mayor que el actual, precisamente para poder ubicar en sus instalaciones el Punto de Atención Continuada, al que se trasladaría la plantilla que trabaja en el hospital provincial.

No es la primera vez que se aborda la construcción de un nuevo ambulatorio para sustituir al Plaza de Argel. En la anterior legislatura el Servicio Extremeño de Salud (SES) ya planteó reubicarlo en el hospital Nuestra Señora de la Montaña cuando este cerrara. La idea que se manejaba entonces era crear en este edificio un macrocentro de salud que absorbiera este y el de Zona Centro, los dos que se encuentran en peor estado (también tiene deficiencias el de San Jorge). Pero de esta opción no ha vuelto a hablarse, de hecho la Junta de Extremadura no baraja quedarse con el inmueble y devolverá las llaves del hospital provincial a la diputación (propietaria del mismo) cuando se cierre definitivamente el PAC.

otra opción / De trasladarse finalmente este servicio al hospital San Pedro de Alcántara, como ya ha anunciado el SES, el colegio de médicos propone que todos los centros de salud atiendan a diario urgencias hasta las 22.00 horas, como hacen actualmente los de Aldea Moret, Manuel Encinas y San Jorge. El objetivo es que, por lo menos de lunes a jueves, toda la población cacereña cuente con un Punto de Atención Continuada cerca de sus domicilios.

Este diario ya se hizo eco de la protesta de los vecinos de Plaza Italia, que también solicitan que el PAC no se aleje mucho del barrio (este sería uno de los que se quede aislado con el traslado de este servicio al San Pedro de Alcántara). Ellos proponían que se estudiara la viabilidad de trasladarlo al centro de interpretación ubicado en Obispo Galarza, un espacio de titularidad municipal y que se encuentra en desuso.

La decisión de llevarlo al San Pedro de Alcántara (concretamente se situará en el antiguo Materno Infantil, que deberá adaptar sus instalaciones) viene dada ante la dificultad de encontrar un espacio adecuado en el centro (se necesita un local que cuente con una superficie disponible de al menos 700 metros cuadrados para poder prestar los mismos servicios que hay actualmente en el Nuestra Señora de la Montaña). Tal y como especificó el SES la decisión es «transitoria», es decir, aunque se traslade continuarán buscando un espacio más adecuado en el centro. De encontrarlo, se volvería a trasladar.