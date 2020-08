Un memorial a George Floyd

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No seré yo quien defienda a los policías que lo asesinaron, pero hacerle un monumento a un delincuente detenido en al menos cuatro ocasiones por tenencia y venta de cocaína y condenado a cinco años de cárcel por robo a mano armada en la casa de una, señora con un bebé, la verdad, no me parece ni medio bien. Eso es tirar el dinero, hay cosas más perentorias en estos días. Si quieren hacer un monumento contra racismo, que lo hagan, pero que lo sufraguen de su bolsillo