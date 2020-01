Mina y tributación rompen la negociación de los presupuestos entre PSOE y Cs

La portavoz de Ciudadanos, Raquel Preciados, ha confirmado esta mañana que no se ha llegado a un acuerdo con el gobierno municipal socialista para que Cs dé su apoyo a los presupuestos de 2020. La mina, la tributación y la segunda fase del hospital han sido los obstáculos.

Al gobierno le quedan aún dos balas para sacar las cuentas y las dos saldrán. “Estamos tranquilos”, ha afirmado el portavoz socialista, Andrés Licerán. En los próximos días se hará público el acuerdo para la legislatura entre el PSOE y Podemos. Y el concejal no adscrito, Teófilo Amores, ha anunciado esta mañana que dará su voto a las cuentas. Con Podemos y Amores, el gobierno de Luis Salaya ya suma trece votos, suficientes para sacar adelante los presupuestos.

Un acuerdo entre PSOE y Cs parecía complicado desde el principio. El motivo es que para Cs es fundamental una rebaja de la imposición fiscal, mientras que para el gobierno socialista, que es el que tiene que cuadrar las cuentas, es imposible una revisión a la baja de la tributación. Y había una segunda razón que impedía el acuerdo, que no ha salido en los últimos días y que esta mañana se ha puesto sobre la mesa. Cs siempre ha sido favorable a una modificación del Plan General Municipal de urbanismo que quite la protección que da a Valdeflores y que impide que cualquier evaluación de impacto ambiental pueda ser favorable al proyecto de extracción de litio.

Preciados quiere que se realice ese estudio de impacto ambiental que evalúe las consecuencias de instalar la mina y considera que el mismo no podrá redactarse mientras que el plan de urbanismo de Cáceres no se modifique. Licerán ha vuelto a zanjar esta mañana ese asunto: “mientras gobernemos la ciudad, no habrá mina de litio en Valdeflores”.

Preciados ha dado esta mañana una tercera razón. Ciudadanos esperaba del gobierno local una mayor influencia en el gobierno de Fernández Vara para que la segunda fase del hospital tuviese una mayor dotación en los presupuestos de la Junta para 2020, “un compromiso con una segunda fase real, con un cronograma de tiempo y un presupuesto real”, ha dicho la portavoz de Cs.