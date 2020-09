El museo de Apple deja Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

El Embarcadero no será el lugar más céntrico ni accesible de Cáceres, pero entre eso o Majadas de Tiétar, ya me dirán qué lugar pueder atraer a más visitantes. ¿Quién va a ir a Majadas? Que se deje de excusas, ha cerrado y se lleva su museo porque le da la gana y la ciudad no le debe nada, parece como si tuviéramos que caer rendidos a sus pies.