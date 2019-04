No habrá enfermos ingresados en el nuevo hospital hasta el mes de mayo

La fecha tope para abrir al completo la primera fase del nuevo hospital era el 30 de abril, pero no podrá ser. En esa fecha solo estarán en funcionamiento las consultas externas y tres de los quirófanos, en los que se llevan a cabo intervenciones de cirugía mayor ambulatoria, que no necesitan ingreso hospitalario. A pesar de ello, según afirma la Junta de Extremadura, los fondos que prestó Europa para construir el hospital no tendrán que ser devueltos porque, «aunque no todos, los quirófanos están funcionado desde el 11 de abril», lo que es suficiente para justificar que la actividad en el centro hospitalario está en marcha.

La previsión es que el resto de quirófanos para este tipo de operaciones menores (se utilizarán cinco de los 17 que tiene el complejo) esté también funcionando en el mes de mayo. Tras ello se abrirán los demás, lo que permitirá realizar intervenciones más complejas y que precisarán del ingreso hospitalario del paciente. Por eso a la vez se pondrán en funcionamiento las plantas de hospitalización. No se ofrecen fechas concretas aunque ayer el Servicio Extremeño de Salud (SES) aseguró a este diario que, con seguridad, será antes de que comience el verano y en la actual legislatura. Según esto, si no hay más cambios, tendría que estar todo operativo antes del 26 de mayo, cuando son las elecciones municipales y autonómicas.

Para seguir avanzando en la puesta en marcha de este bloque quirúrgico, esta semana ha comenzado a funcionar el tercer quirófano de cirugía mayor, lo que ha permitido aumentar la complejidad de las intervenciones de Oftalmología y de fístulas arteriovenosas, del servicio de Cirugía Vascular. La idea es que a lo largo del mes de mayo abran los dos quirófanos que faltan de este área, lo que permitirá realizar implantaciones de prótesis y cirugías de cataratas. Hasta ese momento el hospital continuará con el régimen ambulatorio, pero se irá aumentando la estancia en el hospital de día quirúrgico hasta las 20.00 horas. Se necesitará, por tanto, trasladar a más personal al complejo que atienda en turno de tarde (hasta ahora el hospital solo abre hasta las 15.00 horas).

Tampoco ha empezado a funcionar por tanto la cocina del nuevo complejo hospitalario. Cabe recordar que desde este centro se elaborarán los menús tanto de este hospital como del San Pedro de Alcántara. Por esta razón está previsto cerrar las cocinas de este último complejo, cosa que aún no se ha llevado a cabo; a pesar de que el lunes entró en vigor el contrato con la empresa que se encargará de trasladar la comida desde el hospital de El Cuartillo hasta el San Pedro.