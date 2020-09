De noche también hay cultura

Cáceres celebrará el próximo 12 de septiembre la noche del patrimonio. Una veintena de espacios culturales permitirán acceder a los visitantes hasta la medianoche, en una actividad que también se verá afectada por la crisis del coronavirus. Se exigirá límite de aforos, llevar mascarilla y mantener en todo momento la distancia de seguridad. A pesar de la situación, el ayuntamiento ha apostado por su celebración como una muestra de apoyo a la cultura, uno de los sectores más afectados por la pandemia. «Un concierto, una obra de teatro o una visita a un museo no es un botellón. Esto es una forma de afianzar el compromiso del ayuntamiento con la creación contemporánea y con el patrimonio vivo de la ciudad y de contribuir a la reactivación de la oferta cultural», afirmó ayer el alcalde, Luis Salaya, en la presentación de la cita. Eso sí, advierte de que, si la situación empeora, no se descarta su cancelación.

Hasta las doce de la noche se podrán visitar espacios como el Centro de Interpretación Tres Culturas en la Historia, que incluye la Torre de Bujaco, la muralla, el mirador y la Torre de los Púlpitos; el yacimiento del Palacio del Mayoralgo; el Centro de Divulgación de la Semana Santa y el centro Turístico Baluarte de los Pozos, donde se explicará todo lo relativo a la restauración.

También podrá visitarse la Torre del Horno, la Cisterna de San Roque, la torre del Palacio de las Cigüeñas y el Palacio de la Isla, en el que se podrá ver el archivo municipal (será necesario inscribirse). Además el público podrá disfrutar del Museo Casa Pedrilla, del Espacio Belleartes, de la Galería Kernel, del Palacio de los Golfines de Abajo y de la Fundación Mercedes Calles. También del Museo Árabe Yusuf-Al-Burch, de la ermita de la Paz, del Parador, de la ermita de San Antonio, de la escuela de Bellas Artes y de la Filmoteca de Extremadura, donde se proyectará ‘La Celestina’ a las 20.30 horas.

Por primera vez además se abrirá al público el nuevo edificio del Museo Helga de Alvear. Habrá tres turnos de visita con un aforo máximo de 30 personas y solo se podrá acceder con cita previa en el correo general@fundacionhelgadealvear.es.

Más actividades

La programación incluye un espectáculo de dúo acrobático (20.00 horas. Plaza de las Veletas), una lectura abierta (20.00 horas. Palacio de la Isla), un concierto de la coral In Pulso (20.00 horas._Preciosa Sangre), la actuación de la banda de música y una proyección de fotografías tomadas por los cacereños durante el confinamiento (21.00 horas. Foro de los Balbos), un concierto del conservatorio (21.30 horas. Palacio de Carvajal) y de un concierto de clave a cargo de Miguel del Barco (21.30 horas. Palacio de la Isla).

Este año el ayuntamiento ha decidido no abrir al público el edificio consistorial. En la pasada edición se pudo visitar el salón de plenos, la terraza y el despacho del alcalde; sin embargo esta vez no se permitirá por el covid, para no poner en riesgo a los trabajadores municipales.

El resto de actividades tendrán una limitación de aforo, por lo que el alcalde, Luis Salaya, solicita a los visitantes que cumplan con las medidas sanitarias también en los exteriores, mientras guardan cola. Pide además la colaboración de voluntarios para que ayuden a garantizar el cumplimiento de los protocolos. Y advierte de que, si en cualquier momento se corre algún riesgo por aglomeración de personas, se suspenderá la actividad.