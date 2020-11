La nueva estrella navideña de la plaza ya es la atracción de Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Este es el espíritu de Cáceres: No pones nada ?? Que tío Salaya, que no pone nada ni hace nada por la Navidad. Que pone algo ?? Y para que sirva, quien lo va ir a ver ?? ... Pues cualquiera que se acerque a diario a la plaza, o es que está prohibido pasear ?? un poquito de por favor, que decía aquel ... Personalmente me gusta la estrella, además así variamos del árbol de todos los años.