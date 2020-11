Objetivo: salvar el comercio

No es objetivo fácil si se tiene en cuenta que todos los alcaldes lo han intentado y ninguno lo ha conseguido. Es más, el mal del comercio cacereño ya es endémico y lejos de mejorar, su situación cada vez va a peor. Seguramente por ello Marian Costa, concejala de Economía y Comercio, comenzó su intervención de ayer de un modo al que poco acostumbra: tocando la fibra, ella que suele ser estoica en sus formas.

La responsable local compareció para presentar la campaña de comercio local repitiendo el lema que el equipo de gobierno lleva desde el lunes lanzando en sus apariciones públicas y en sus post de las redes sociales: «Nos merecemos la Navidad».

Costa inició su dulcificado mensaje tirando de sensibilidad. Recordó la dureza de estos meses, la ausencia de abrazos y de encuentros y dijo que este año, más que nunca, es necesario revivir la ilusión de Papá Noel, de los Reyes «y del amigo invisible». Bajo esta misiva se escondía un llamamiento mucho más pragmático: la necesidad de comprar para reflotar un sector, el del comercio, que vive en Cáceres el momento más duro de su historia.

De ahí esta campaña que incluirá la publicación en las redes sociales del ayuntamiento de unas fotografías en 360 grados para que el consumidor pueda ver de forma rápida y sin salir de casa qué productos se ofrecen en la tienda y cuánto público hay en su interior. De esta forma se fomenta no solo la compra sino que se lanza esa máxima de que el comercio de proximidad es el más seguro en tiempos de pandemia.



Aguantar

Costa agradeció el esfuerzo del sector, recordó que en muchos de esos establecimientos llevarán las compras a casa y alabó que aún con el coronavirus en ebullición el cierre no haya sido masivo y muchos sigan resistiendo al embite de una crisis sin precedentes.

La campaña incluirá igualmente un spot publicitario de concienciación ciudadana, porque si se salva el comercio cacereño se salvará indudablemente la economía local. Y eso que hay quien dice, y con razón, que lo que ahora necesita el gremio más que una campaña de este tipo es la reducción de alquileres y unas clases de psicología que saquen al empresario de esa tristeza en la que está sumido, de ese círculo de pensamiento que insiste en que el comercio de Cáceres está muerto.

La campaña del gobierno municipal está cifrada en más de 9.000 euros. Con ese dinero también se sufraga el concurso de escaparates, con un primer y segundo premio y con ocho menciones especiales. «Es nuestra apuesta por nuestro comercio, fuente de riqueza y empleo», expresó Costa.

La responsable de la cartera de Economía también se refirió a la peatonalización de la calle Gómez Becerra y a cómo esas obras impulsarán la zona. Por otro lado, la próxima apertura de Mercadona prevista para este lunes en el Centro Comercial Ruta de la Plata no tiene, a su juicio, por qué restarle clientela al pequeño comercio. «No le vamos a poner puertas al campo», zanjó la concejala.



Mercado navideño

Respecto al mercado navideño, dijo que se instalará en la plaza Mayor el próximo 4 de diciembre. Hoy está previsto que el alcalde, Luis Salaya, dé a conocer todos los detalles. De momento el ayuntamiento está a la espera de ver si completa el cupo necesario para su montaje: 40 estands. Costa dio por sentado que no habrá problemas y anunció que a la entrada se medirá la temperatura y se garantizará el distanciamiento.

Avanzó que la campaña se desarrollará en cinco barrios: plaza Mayor, Clara Campoamor (Primo de Rivera), Moctezuma, Nuevo Cáceres y Aldea Moret. En cada uno de ellos se realizará un video promocional con un personaje relevante del barrio para que promocione los comercios.

Además, el ayuntamiento ha ideado un sorteo para premiar al consumidor pero finalmente, y por la estructura de las bases, acaba penalizando al que más consume. Se trata de un reparto de papeletas por cada compra igual o superior a 10 euros. Con esos tíquets se puede optar a una de las siete cestas que incluyen desde relojes, colchones, alimentos, bolsos o ropa cedidos por los propios comerciantes y 100 euros en cada una de ellas (son 700 y los aporta el consistorio) canjeables en compras en los establecimientos que participan en la campaña (más de 70 de los más de 1.000 que existen en la ciudad).

Lo que ocurre es que no entregan una papeleta por cada 10 euros sino una papeleta a partir de los 10 euros, quiere decir que si el consumidor realiza una compra de 10 euros obtendrá una papeleta, pero si la hace de 50 seguirá optando igualmente a una papeleta. No sucede lo mismo en otras ciudades españolas que han puesto en marcha esta iniciativa y que entregan papeletas por cada compra de 10 euros. Al ser preguntada por esta cuestión, la concejala Marian Costa respondió que no es un sistema injusto puesto que lo que se pretende es fomentar el comercio local.

Los ganadores del sorteo se conocerán durante un acto que se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Mercado de la Ronda del Carmen, que precisamente se quiere potenciar, según dijo Costa. Las instalaciones tienen sus 15 puestos adjudicados y dos de ellos están a falta de ser ocupados porque el confinamiento retrasó los trámites.