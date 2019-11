La oferta del SES no convence a los residentes que mantienen la huelga

Los Médicos Interno Residentes (MIR) mantienen la convocatoria de huelga indefinida a partir del próximo lunes. Lo anunciaron ayer tras mantener el segundo encuentro con responsables del área de salud para intentar desbloquear el problema de la falta de supervisión en las guardias del servicio de Urgencias. Tal y como informara ayer este diario el Servicio Extremeño de Salud les ha propuesto una reorganización Urgencias para garantizar la supervisión de las atenciones que llevan a cabo los MIR.

El documento, que fue aprobado ayer por la mañana por los facultativos del servicio, no supone aumentar plantilla pero sí distribuirla de otra manera con el objetivo de aumentar el número de facultativos adjuntos presentes en Urgencias. Así, habrá uno más de guardia (las 24 horas) y uno o dos en los turnos de mañana o de tarde, dependiendo de las necesidades asistenciales. La propuesta no les desagrada pero no están convencidos con las explicaciones que el Servicio Extremeño de Salud (SES) ofrece en cuanto a su puesta en práctica, por lo que reivindican que matice este extremo.

“Con respecto a la reunión de hoy decir que se están acercando posturas y que hay buena disposición por ambas partes. Hablaremos con los compañeros en estos días y comunicaremos lo acordado próximamente. De momento siguen las negociaciones y persiste la convocatoria de huelga”, dijeron al término de la reunión, que duró más de tres horas. Por el momento no hay convocado ningún otro encuentro con el SES antes del lunes, todo dependerá de lo que decidan los residentes cuando el comité de huelga les transmita lo debatido en la reunión de ayer. Como ya informara este diario los MIR denunciaban que, debido a la falta de personal los médicos adjuntos de Urgencias tienen una excesiva carga asistencial que dificulta garantizar la supervisión de los diagnósticos, tratamientos y altas que realizan los MIR a los pacientes que atienden. Esto, como ya han advertido tanto ellos como los adjuntos que los tutorizan, incide en la calidad asistencial y en la seguridad de los pacientes.

La reorganización va a afectar a los dos hospitales de la ciudad (el San pedro de Alcántara y el nuevo). Por tanto estos tres especialistas adjuntos (el de guardia y los otros dos en cada turno) que apoyarán las Urgencias podrán estar en cualquiera de los dos centros, dependiendo de la carga asistencial que soporten en cada momento. Será la responsable de Urgencias la que decida cómo distribuirlos. Actualmente el que más apoyo necesita es el San Pedro de Alcántara porque sigue siendo el que más Urgencias absorbe a pesar de la apertura del nuevo. Eso sí, la modificación de la estructura del servicio no se llevará a cabo de forma inmediata, sino que el Servicio Extremeño de Salud se da dos meses de máximo (hasta enero) para implantarla.

ESTRUCTURA / Lo que no se cambiará es la estructura de trabajo de las Urgencias de Pediatría. Esta es otra de las demandas de los residentes, que denuncian que están atendidas por médicos en formación de primer y segundo año y no existe un facultativo adjunto que les supervise. En este sentido el SES aclara que, en caso de dudas, pueden resolverlas los titulares de las Urgencias generales (que son responsables de los pacientes adultos y de los niños) o los pediatras (hay dos) y el neonatólogo de guardia (ambos están en planta). Además, el SES se ha comprometido a intentar que uno de los adjuntos que cubra las Urgencias generales esté de permanentemente presente en las pediátricas, pero siempre y cuando la carga asistencial lo permita.

Por último, se les ha trasladado que ya se está trabajando en la elaboración de un protocolo que regule el grado de supervisión y responsabilidad que corresponde a cada uno en función del año de residencia (la supervisión será cada vez menor cuanto más años lleve y a la vez aumentará la responsabilidad). Ya están listos los de Oncología, Neurología y Endocrino y el resto de especialidades tienen de plazo hasta el 15 de diciembre para presentarlos. Después la comisión de docencia, que es el organismo que tiene competencias en este asunto, deberá darles el visto bueno.