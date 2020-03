Otra promotora afronta en Cáceres el tercer intento de centro comercial junto a Carrefour

Es la misma música, pero con distinta letra. El cantante ahora es Kronos Properties, grupo gestor de activos inmobiliarios que ha cerrado esta semana la compra de la parcela del antiguo matadero, un terreno que tenía en venta la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb o banco malo). Kronos anunció ayer su intención de crear un nuevo espacio comercial en esta parcela que está junto al hipermercado de Carrefour en Cáceres. Esta idea tiene un inconveniente: de los tres usos que el plan general de urbanismo permite en este suelo, el comercial es el menor, el que tiene menos edificabilidad o aprovechamiento. Por tanto, como siempre ha ocurrido con todas las iniciativas que se han querido desarrollar en este terreno, hay que modificar el plan de urbanismo para incrementar la edificabilidad comercial, con ello también se aumenta el aprovechamiento lucrativo del suelo. El gobierno local ya ha adelantado su intención de afrontar este cambio de la normativa.

El 75% de la parcela era pública, de la diputación y el ayuntamiento, y este último la sacó a la venta en 2004, pero sin usos comerciales, con los que la podría haber vendido por un precio superior. La idea del concurso que se convocó fue que este suelo se destinase a un complejo de ocio y recreo. Solo hubo una oferta de empresarios locales, que llegaron a presentar un proyecto y obtuvieron licencia de obra y apertura, aunque al mismo tiempo aprovecharon que se estaba revisando el plan de urbanismo para que se permitiese que parte de la edificabilidad autorizada fuese comercial. Esa licencia se la cargó el TSJEx al aceptar un recurso de Carrefour en un litigio por los accesos a la parcela del antiguo matadero.

Ese primer intento murió en 2009, pero del mismo quedó en el plan de urbanismo una edificabilidad comercial de 5.554 metros cuadrados. El plan, que es de 2010 y que está en vigor, dice que en esa parcela se permite una edificabilidad de 26.248 metros cuadrados, de los que 18.712 se tienen que destinar a uso recreativo y 7.536 a un hotel, solo los 5.554 restantes son para comercial.

ARCHIVO / El segundo intento se inició en 2010. En este caso promovido por un empresario regional. Y el punto de partida fue el aumento de la edificabilidad comercial, que subía hasta 10.054 metros cuadrados. El gobierno local aceptó entonces para desbloquear el uso de esta parcela. Pero el proyecto, pese a que la modificación del plan de urbanismo llegó a tener aprobación inicial, no prosperó y en 2014 el ayuntamiento archivó el expediente, por lo que la edificabilidad comercial se mantuvo en los 5.554 metros cuadrados.

La parcela acabó en el Sareb, tuvo varios novios y esta semana Kronos ha cerrado su compra. En las semanas previas la empresa ha mantenido contactos con el ayuntamiento. El proyecto solo puede prosperar si se cambia el plan de urbanismo. Para su segunda fase es necesario «modificar el plan», confirmó ayer Pablo Párraga, director general del área de retail de Kronos. No concretó cuánto quieren incrementar la edificabilidad comercial, pero por los planes avanzados será superior a los 10.054 del segundo intento. El edil de Urbanismo, José Ramón Bello, dejó ayer abierta la puerta a ese cambio, «sería sensato», dijo.

En una primera fase no será necesario el cambio porque no se agotarán los 5.554 ahora permitidos. Párraga aseguró que tienen un acuerdo con Decathlon, que con la estimación más optimista la primera fase estará en 2022 y que con el proyecto completó habría 500 empleos entre directos e indirectos. Al dato del empleo se acogió ayer el alcalde, Luis Salaya, para valorar positivamente el proyecto, «sería un alivio». La inversión prevista es de 35 millones y además de las 3 hectáreas de la parcela del matadero han comprado 1,5 aledañas para el aparcamiento. Párraga no dio cifras de cuánto han pagado