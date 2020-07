La parte antigua pide soluciones al agua turbia que sale del grifo

Agua no potable a primera vista, que el Canal comercializa a ptecio de potable. Como se llama el asunto? Estafa? Robo? Timo? Que no le ocurra a un modesto comerciante, industrial o productor. No faltaría ni un minuto para que actuaran Consum e incluso cualquier juzgado. No puede ser ni continuar un sin servicio. Actúen gobernantes y responsables administrativos.