El Pedrilla prepara su nueva cita con mascarilla

Continúan las noches musicales del programa de la Diputación de Cáceres ‘Los Conciertos de Pedrilla’, y lo hacen este viernes, 31 de julio, con la actuación de High Paw (comienza a las 22.30 horas), una singjay de Vigo nacida en 1993. Su faceta de escritora comienza a tomar forma a los quince años, entre parques y escenarios. En la actualidad, trabaja con especial regularidad con su banda con la que experimenta y crea música con los ritmos cálidos de Jamaica como el rocksteady hasta sonidos más modernos como el hip-hop.

Solid As The Clock (2020) es el primer LP en solitario de High Paw. Un álbum que ha visto la luz oficialmente el pasado 17 de marzo. El trabajo ha sido compuesto, producido y editado en colaboración con el sello discográfico Cool Up Records. El disco trata diferentes temáticas e inquietudes sobre ritmos de Digital Reggae y Rub a Dub.

Las entradas

Tal como se ha venido informando desde este diario, la situación sanitaria ha obligado a emitir invitaciones para poder asistir, limitando el aforo a 350 personas, que deben reservar su entrada, y pueden hacerlo por dos vías: Recogerla en papel (2 por persona como máximo) en el mismo museo, en horario de 9:00 a 14:00, desde el martes anterior a cada concierto y hasta el mismo día por la mañana. Para esta modalidad se han reservado 150 entradas.

Online, a partir del lunes anterior a cada concierto, desde las 8:00 horas, a través del enlace https://brocense.dip-caceres. es/events/event . En este caso, se han reservado 200 entradas.

En cuanto a las medidas sanitarias que se han adoptado destacan la obligación de la distancia reglamentaria para el acceso; además se instalará en la entrada un dispensador de gel hidroalchólico desinfectante a disposición del público asistente. Será obligatorio el uso delas mascarilla durante la permanencia en el recinto.

No podrán moverse las sillas del sitio en el que estén ubicadas. Las salidas se organizarán de forma escalonada por las dos puertas de acceso al recinto: la principal y la puerta trasera de carga y descarga.

Más conciertos

El flamenco llegará de la mano de Antonio Rey el 7 de agosto. El guitarrista flamenco presenta el espectáculo Dos partes de mí, con el que hace referencia a su origen flamenco y su destino paralelo como músico universal. Este concierto permite que el público se asome al lugar donde se encuentra la rigidez de la tradición jonda y la soltura expresiva del jazz, donde se abrazan Andalucía y África.

John Lee Sanders Blues Band propone una noche de blues el 14 de agosto de la mano del artista estadounidense, John Lee Sanders, que creció en el sur de los Estados Unidos y conjuga el auténtico espíritu del blues con una buena dosis del funk de Nueva Orleans.

El ciclo de conciertos se cierra el 21 de agosto con la fusión de La Selva Sur que propone un viaje musical cosmopolita por las músicas rítmicas más bailables del mundo, llevado al escenario con un directo vibrante, festivo, singular y personal, repleto de letras sinceras y comprometidas.