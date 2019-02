Piden un local para refugiar a la colonia de gatos que vive junto al nuevo hospital

La Asociacion Protectora Felina de Cáceres pide que se habilite un local para refugiar a una colonia de gatos que vive en las inmediaciones del nuevo hospital universitario. El colectivo ofreció ayer una rueda de prensa para reiterar una reivindicación que trasladó hace unos meses al ayuntamiento. De hecho, en diciembre el colectivo se reunió con la concejala de Medio Ambiente, Montaña Jiménez, para trasladarle la petición y abordar posibles medidas pero la asociación lamenta que no ha habido avance desde entonces.

Ante la pasividad municipal», la asociación felina ha interpuesto una denuncia contra el ayuntamiento donde insta al consistorio a atender a los gatos «para que no mueran». «Los gatos que se encuentran en la calle son responsabilidad del ayuntamiento», apunta María José Tejeda, portavoz de la plataforma. En ese sentido, la portavoz no descarta recurrir a la vía penal si la situación no se resuelve en las próximas semanas ya que el número de animales ha disminuido «a causa del hambre o de los atropellos». «Han pasado de veinte a nueve que quedan», apunta.

El colectivo, a través de sus voluntarios, se compromete a hacerse cargo del espacio y propone a la concejalía que implante el método CES (Captura-Esterilización-Suelta) para controlar las colonias de gatos debido a que estos animales se reproducen de forma muy rápida.