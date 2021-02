El plan para la reordenación del tráfico se renueva

La diputación ha propuesto adjudicar a la empresa Invenio Consultores Ingenieros la redacción de un plan de movilidad urbana sostenible que renovará el de 2014. Estos son dos de los cuatro documentos con iniciativas para la reordenación del tráfico de Cáceres que se van a tener en un década. Los otros dos son el plan general municipal de urbanismo de 2010 y la revisión del plan especial, del que ya se ha conocido la memoria con alternativas concretas para el tráfico en el casco viejo. El plan general de 2010 proponía el párking subterráneo de la avenida Clara Campoamor. Y del Pimus (Plan de Infraestructuras de Movilidad Urbana Sostenible) de 2014 salen la renovación de Virgen de Guadalupe y la semipeatonalización de las calles San Antón y Parras.

Estos planes cobran ahora relevancia con la negociación entre el gobierno municipal socialista y el grupo municipal de Unidas Podemos. Hay 1.530.000 euros en los presupuestos de 2021 para «peatonalizaciones, carriles bici y aparcamientos disuasorios», explicó el pasado martes la edil de Economía, María Ángeles Costa. El gasto de ese millón y medio depende del acuerdo entre ambos partidos.

No se ha adelantado en qué se invertirán estos fondos. «No se tiene concretado, se tiene que ver cómo se cuadra esa cantidad», precisó ayer la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López. El edil de Tráfico y portavoz del gobierno, Andrés Licerán, se pronunció en el mismo sentido la tarde del martes al indicar que no se quieren anunciar unas inversiones concretas y generar expectativas que luego no se podrían cumplir.

PLAZA MARRÓN / Dos de las propuestas de aparcamiento disuasorios que aparecen en el plan general, en el Pimus de 2014 y en la memoria del plan especial y que tienen más capacidad no se harían. Ni el aparcamiento subterráneo en la plaza Marrón (aparece en el Pimus de 2014 y en el plan especial) ni el de la parcela de Iberdrola en Fuente Rocha y Puente Vadillo (plan general y plan especial).

De este plan de millón y medio se ha avanzado que con cargo al mismo se financiará la semipeatonalización de Parras y San Antón con un coste de 200.000 euros, cuya ejecución ya se anunció por el gobierno local el pasado verano; y en la presentación el martes del anteproyecto de los presupuestos se adelantó por el gobierno su intención de construir una rotonda en la calle Dalia, en el Junquillo.

En los puntos cuatro y cinco del acuerdo para la legislatura alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos se precisa que se tendrá que revisar el Pimus (lo hará la consultora a la que diputación ha adjudicado el contrato) e impulsar la peatonalización, el uso de la bicicleta, el transporte sostenible y los aparcamientos disuasorios (un objetivo que se está tratando en los contactos entre PSOE y Podemos). En las dos crisis de este acuerdo, con la crítica pública de Podemos, incidió que no se avanzaba en estos dos puntos del pacto.

El plan que tendrá que realizar Invenio no solo incumbe a Cáceres, sino además a otra veintena de municipios que están en su entorno. Todos suman una población de 140.000 habitantes «con un parque automovilístico total de más de 100.000 vehículos, de los que la ciudad aporta 68.000», según se especifica en el pliego de condiciones del concurso.

Hasta que se termine esta revisión, en los pliegos se da un plazo de nueve meses, el documento más actualizado es la memoria de la revisión del plan especial (en el plano aparecen las propuestas que se realizan en el documento de estacionamientos subterráneos y en superficie disuasorios). Algunas de estas iniciativas tienen el inconveniente de que se plantean en terrenos que no son públicos, antes se tendría que conseguir el suelo.

Por otra parte, el próximo viernes se inician las obras en la calle Viena. Lo que se va a hacer es prolongar un corredor peatonal que una el paseo de Cánovas con el parque del Príncipe. El primer tramo está terminado, la peatonalización de la calle San Pedro de Alcántara. En el segundo, la calle Viena, se actúa ahora, pero sin eliminar totalmente el tráfico y llevando uno de los acerados hasta la mediana con la que se integra.