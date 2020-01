Ponen un depósito provisional para que El Vivero tenga calefacción

El ayuntamiento ha instalado un depósito provisional en el colegio El Vivero para que el centro tenga calefección. Se trata de una solución alternativa a la espera de que se repare la caldera del centro, que lleva todo el invierno estropeada.

Tal y como publicó este diario la semana pasada, padres y profesores se quejaron porque no han tenido calefacción prácticamente desde que comenzó el frío. La caldera empezó a dar problemas el curso pasado pero, a pesar de que la administración se comprometió a arreglarla en verano, no se reparó. Cuando comenzaron a bajar las temperaturas se intentó poner en marcha, tardó unos días en arrancar, pero finalmente lo consiguieron. Sin embargo, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, el aparato se paró y fue imposible ponerlo en marcha.

Ha coincidido además con los días que Cáceres ha registrado las temperaturas más bajas. Tanto es así que tanto alumnos como docentes se han visto obligados a estar en las aulas con los abrigos y con las bufandas puestos. No soportaban el frío que hacía en el edificio. Muchos profesores decidieron además llevarse un calefactor para caldear la clase pero, al enchufar varios a la vez, saltaban los plomos del edificio. Ante esta situación son muchos los padres que han decidido no llevar a sus hijos a clase hasta que no volviera a funcionar la calefacción. La situación era insoportable tanto en el interior de las aulas como en los pasillos.

El problema estaba en el depósito de gasoil, que tenía filtraciones que hacían que el mismo se llenara de agua. Por el momento el ayuntamiento ha decidido instalar un depósito aéreo provisional a la espera de reparar el del centro. Según confirman fuentes municipales no será necesario sustituirlo.

El martes se procedió al vaciado del anterior depósito y a primera hora de la mañana de ayer un camión se encargó de llenar el nuevo. Los trabajos duraron varias horas pero a las 13.40 horas comenzó a funcionar de nuevo la calefacción. «Se ha procedido al restablecimiento del servicio de calefacción en todas las dependencias del centro, aunque las medidas que se han tomado son provisionales, se ha instalado un pequeño depósito aéreo, hasta que se adopte la solución definitiva por parte de las instituciones competentes», informó ayer la directora del colegio a los padres de los alumnos a través de un comunicado interno.