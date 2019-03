Los promotores del hotel de lujo en Godoy proponen otro en el Virgen de la Montaña

Los promotores de un hotel de lujo en el Palacio de Godoy proponen darle un uso también hotelero al hospital Nuestra Señora de la Montaña. Por el momento se trata solo de un ofrecimiento que, en cualquier caso, ya se ha hecho efectivo. Ayer la presidenta de la diputación, Rosario Cordero, avanzó que el grupo peruano Scipio Real State, encargado de la rehabilitación del palacio histórico, se ha dirigido a la institución para solicitar una reunión y presentar el proyecto que ha pensado para este edificio. De momento no hay fecha para dicho encuentro aunque sí se celebrará antes de que finalice la actual legislatura, es decir antes del mes de mayo.

Su destino como alojamiento turístico en estos momentos no sería posible, ya que para ello sería primero necesario cambiar el uso dotacional de la parcela, que es social y sanitario. Algo que corresponde al Ayuntamiento de Cáceres (tiene que pasar por el pleno). En cualquier caso no será la actual legislatura a quien corresponda ya que, tal y como afirmó ayer Cordero, el actual equipo de gobierno de diputación no dará ningún paso en cuanto al futuro del hospital provincial, sino que se dejará para el próximo ejecutivo. «Cualquier decisión que se tome ahora le tocaría asumirla al nuevo equipo de gobierno», explica la presidenta provincial.

Lo que sí se llevará a cabo es la constitución de una comisión que será la que se encargada de decidir finalmente el futuro del hospital. Estará integrada por los partidos políticos con representación en la diputación (ahora PP, PSOE y Ciudadanos) y por colectivos sociales. Solo se dejará creada porque ni si quiera se convocará la primera reunión como toma de contacto, afirmó Cordero.

Además de la propuesta del grupo peruano, a la diputación han llegado otras muchas ofertas para transformar el hospital provincial. Así, se ha pedido que se trasladen centros de salud o que se convierta en una residencia de la tercera edad. Otra de las alternativas es que el edificio aglutine todas las asociaciones culturales, con el objetivo de darle un uso artístico que aúne varias disciplinas, e incluso se ha propuesto trasladar a este inmueble los conservatorios de danza y de música y la escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco (tres organismos que gestiona la institución provincial).

VARIOS PROYECTOS JUNTOS / No se descarta, no obstante, que el edificio pueda albergar varias de estas alternativas. Dada la amplitud del mismo, permite que en él puedan desarrollarse diferentes proyectos. «Es un edificio muy grande por lo que cabrían muchas propuestas», indicó Cordero.

El grupo peruano ya anunció su interés por el hospital Nuestra Señora de la Montaña cuando presentó el proyecto para convertir el Palacio de Godoy en hotel de lujo. En el acto, el portavoz de Scipio Real State, Fernando Palazuelo, afirmó que se había fijado en otros edificios de la ciudad para su rehabilitación, uno de ellos era este. Lo que por el momento no se sabe es si la idea que tienen para él es también un hotel de lujo. En el Palacio de Godoy invertirá diez millones de euros para rehabilitarlo y acondicionarlo con 72 habitaciones. Recuperará además sus jardines para abrirlos al público.

En cualquier caso, para poder darle una utilidad al hospital Nuestra Señora de la Montaña, primero deberá quedarse vacío. Hasta ese momento pertenece a la Junta de Extremadura, que lo devolverá cuando deje de utilizarse como edificio sanitario. En la actualidad todavía se prestan servicios asistenciales en él, ya que aún hay consultas externas, quirófanos, hospitalización y la unidad psiquiátrica. Esta última será la que más tarde se traslade al hospital San Pedro de Alcántara porque para llevarse allí primero se deben acondicionar las instalaciones de este centro hospitalario, para lo que aún no hay fecha.