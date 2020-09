«Que nuestros hijos vayan por la tarde a clase les parte en dos»

Hay que centrarse, estamos en una pandemia, este curso, tiene todos los visos, de ser complejisimo, lo que conlleva sacrificios, pero que se sacrifiquen los demas, pero no yo... Ahora ya desde hace semanas, no son los policías, ni los caminioneros, ni los sanitarios, ni los reponedores, o limpodores, lo que se sacrificaban y asumian con incertidumbre y entrega que la sociedad funcionase, Ahora es toda la sociedad en activo, niños, padres y toca saacrificarse, hay muchas personas que han pedido la vida, otros sus empresas, sus trabajos, por lo que todos antes o despues vamos a perder algo, si no lo hemos perdido ya. Por lo que toca reponsabilidad y resilencia, y cojer lo que te ofrecen sacandole el mejor provecho, y antes , en los albores de la democracia, habia hasta hararios nocturnos, para los que no podiamos ir a clase normal de la mañanas, por que habia que trabajar, y las extraescoales eran ayudar a tu padre en el campo !cuando hay sol!, o donde fuese, por unos meses de sacrificios mas nadie va a perder su futuro, quizás gane por asumir el esfuerzo y la responsabilidad, encalleciendo la voluntad y haciendote mas fuerte de convicción , siempre quedará: el que yo hice lo que pude por mi parte, y me tocó cumplir, es lo que hay y dando gracias. En eso estamos todos., esto no ha acabado, por mucho mensaje de vacuna para 3 o 4 meses, quedan meses de incertidumbre, seamos serios y realistas.