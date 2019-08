Quejas vecinales por el ruido de los operarios de jardines al amanecer

Cuando el calor aprieta, sobre todo como aprieta en Extremadura, los trabajos al aire libre se hacen complejos, razón por la que algunas empresas y operarios adelantan el horario de entrada a sus tareas para poder salir también un poco antes. El problema se origina cuando unos comienzan a trabajar demasiado temprano generando molestias a los que todavía duermen. Es lo que viene ocurriendo en Casa Plata, donde ayer hicieron llegar a este diario quejas vecinales porque los responsables del mantenimiento de los jardines ya estaban cortando los setos «a las 7.40 de la mañana, haciendo un ruido bastante considerable».

Los vecinos tomaron incluso fotografías de estas tareas ejecutadas al amanecer en la calle Galisteo. «He llamado a la policía para preguntar a qué hora se puede hacer ruido por las mañanas, y me han indicado que hasta las 8.00 no está permitido», explicó ayer uno de los residentes. Desde la Jefatura de la Policía Local le indicaron que enviarían una patrulla hasta el lugar. «A las 8.00 no había llegado y me he tenido que ir a mi trabajo», lamenta este vecino, que afirma que la misma situación se repite «durante todo el verano y siempre a la misma hora». De hecho, otros residentes de Casa Plata manifiestan quejas semejantes, afirmando que cuando llaman la atención a los operarios de jardines, «hacen caso omiso a los avisos que se les dan».

HORARIO ESTIVAL / Este diario se puso ayer en contacto con el Ayuntamiento de Cáceres para conocer los horarios de los trabajadores que cuidan los 2 millones de metros cuadrados de parques y jardines, que corresponden por un lado a la propia Brigada Municipal y por otro a la empresa Talher. Efectivamente, y debido a los rigores del verano, el consistorio explicó que están comenzando su jornada laboral a las siete de la mañana para poder salir a las dos del mediodía, a fin de paliar en lo posible las fuertes temperaturas con las que muchas veces tienen que trabajar bajo el sol.

No obstante, y vistas las quejas vecinales, el ayuntamiento cacereño dio ayer mismo instrucciones para que estos operarios empiecen sus labores «un poco más tarde», al menos las que generan ruido cerca de las viviendas.