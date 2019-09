La ronda Norte, según Pepe Holguín

«Todas las mañanas me recorro la ronda Norte entera. Hace 15 años que existe y desde esa fecha no se ha hecho absolutamente nada por ella». Esto es lo que denuncia Pepe Holguín, que acude a este diario para mostrar los desperfectos que, a su juicio, padece la zona. EL PERIÓDICO ha realizado junto a este vecino el itinerario que a diario realiza. Recalca reiteradamente una «dejadez» extrema por parte del ayuntamiento. «Parece que tanto esto, como los cacereños, no les importamos nada», asevera.

El trayecto efectuado es el que va de la rotonda de la avenida Cordel de Merinas a la de Héroes de Baler, pasando por la del Pozo de la Nieve. El recorrido se ha realizado en ambos sentidos de la vía.

Lo primero con lo que el viandante se topa es con el problema de las papeleras, ya que, a juicio de Holguín, el «poco civismo» de las personas que transitan la ronda ha ocasionado el deterioro de gran parte de ellas, la mayoría sin bolsas. Esta situación contribuye a cierto descuido y, por ello, la suciedad se ha convertido en una preocupación, no solamente por la «mala imagen» que puede provocar, sino especialmente por el riesgo que supone que en estos meses de calor se encuentren un sin fin de botellas de plástico o cualquier tipo de objeto que puede acabar en las parcelas provocando un incendio. Es más, en lo que llevamos de verano, ya han sido varios los fuegos que han tenido lugar en los alrededores debido a los pastos secos. El último tuvo lugar el pasado 4 de agosto, una sitaución que Pepe Holguín achaca al «nulo desbrozamiento».

A esto añade otras quejas. Para los ciclistas, por ejemplo, tampoco es un camino de rosas ya que el tamaño de los setos ha invadido el carril habilitado para estos deportistas y se ven obligados en numerosas ocasiones a irrumpir en el de los peatones.

Las raíces

Las raíces de los árboles también suponen otro serio inconveniente que está causando estragos en el pavimento. «Hay lugares en donde ya lo ha levantado y está la acera totalmente destrozada», comenta Holguín, mientras señala una de las áreas más afectadas.

La ronda Norte es, desde su apertura, un lugar habitual en el que los cacereños realizan sus actividades deportivas y por eso mismo, en su momento, se colocaron señales que animaban al desarrollo de ejercicios físicos a través de carteles. Actualmente son ilegibles debido al descascarillamiento de la pintura, e incluso, algunos de ellos «están tirados en el suelo. Alguien los ha arrancado», sentencia Holguín.

Las heces caninas es otro de los cuentos de nunca acabar. Pepe Holguín denuncia que impiden transitar con tranquilidad. Achaca este problema al poco civismo y a la irresponsabilidad de los dueños de animales. Con todo esto pretende denunciar el escaso mantenimiento de la zona y exige soluciones tanto al ayuntamiento como a la empresa Conyser. «La culpa no la tiene el nuevo consistorio, yo me quejo del anterior gobierno que ha tenido esto abandonado durante toda la legislatura», zanja Holguín mientras vuelve a casa sorteando obstáculos.