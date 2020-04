Salaya cambiará de estrategia y venderá Cáceres como una ciudad sin aglomeraciones

Son muchos los expertos que sostienen que las actividades y experiencias que más rápido volverán a la normalidad son las de turismo rural, aire libre y no masificación. El alcalde, Luis Salaya, ha dicho hoy que al ser Cáceres un destino de interior, las posibilidades de recuperación del sector podrían ser más favorables. "Me parece muy interesante trabajar en la idea de que cuando esto se supere, como la sociedad va a tardar en sentirse cómoda, venderemos campañas distintas, en las que aparezcan imágenes de la ciudad como un lugar tranquilo, de calidad y no masificado".

En este sentido, el regidor ha dicho que esa publicidad irá acompañada de fotografías donde se exponga la riqueza monumental, "sin apenas gente en la calle, calles semivacías. En eso es en lo que estamos trabajando", ha reiterado.