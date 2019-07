Sánchez Juliá sustituirá a Aguilera como portavoz en la diputación

El diputado José Ángel Sánchez Juliá será el portavoz de los populares en la diputación tras la renuncia del que hasta ahora ostentaba este cargo, Alfredo Aguilera, al ser condenado a nueve meses y un día de prisión por un delito de maltrato y otro continuado de vejaciones a su exmujer. Aguilera se dio de baja en el Partido Popular un día después de conocerse la sentencia y el Comité de Derechos y Garantías del PP en Extremadura tomó la decisión de separarle de los grupos institucionales donde ejerce: en el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres y en la diputación.

Sánchez Juliá, exdiputado en la Asamblea en la pasada legislatura y actual concejal en el Ayuntamiento de Cáceres donde cobra por una media liberación, ejercía hasta ahora de viceportavoz en la institución provincial. Tras los cambios este cargo lo ocupará Sergio Rey, diputado, alcalde de Madrigalejo y vicesecretario de Comunicación y Presidencia del PP provincial. Hoy está previsto que se reúna el grupo popular de la diputación para ratificar los nuevos nombramientos.

Alfredo Aguilera decidió apartarse del partido hasta que la sentencia sea firme (ya ha presentado un recurso a la Audiencia Provincial). En cambio no ha renunciado a su acta de alcalde y de diputado, pero ejercerá como no adscrito. Esto fue criticado ayer por el PSOE de Malpartida de Cáceres: «¿Acaso es más importante la imagen del Partido Popular para Alfredo Aguilera que la imagen de Malpartida de Cáceres?». Y añade: «¿Qué imagen va a proyectar un municipio cuyo alcalde ha sido condenado por violencia de género? ¿O es más importante para él los 38.000 euros que cobrará de todos los malpartideños? Amén de lo que cobre de asignación en la Diputación Provincial, puesto que continuará como diputado no adscrito». Si «tal y como afirmó en la toma de posesión lo que más le importaba es Malpartida, debe dimitir inmediatamente por dignidad y responsabilidad», concluyen los socialistas.