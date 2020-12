«Se me partía el alma viendo pasar ese frío a los vendedores»

El empresario hostelero Emilio Rey se ha convertido estos días en ‘trending topic’ en la red social de mayor adeptos de la ciudad: Fotodenuncia Cáceres. Lo ha hecho después de que el pasado sábado protagonizara un gesto solidario repartiendo consomé a los vendedores del mercado navideño de la plaza Mayor que estoicamente soportan la ola de frío que afecta a la ciudad.

La llamada de atención la puso precisamente uno de ellos, José Manuel Miranda Rosario, quien utilizó este grupo de Facebook para agradecerle la acción a Rey. Lo hizo con el siguiente mensaje: «El sábado a medio día, cuando más frío hacia en la plaza Mayor y los de los puestos navideños de Cáceres menos nos lo esperábamos, el dueño del restaurante El Pato Blanco salió de su local con una gran jarra en la mano y vasos en la otra y obsequió a todos los expositores con un consomé caliente, gratuito. Cuando fui a pagarle, su respuesta fue: ‘Bastante que estás aquí pasando frío y animando la plaza como para que yo os cobre’. Un gesto que agradezco yo y mis compañeros y que dice mucho del corazón que este hombre tiene. Gracias, muchas gracias por tu bondad», concluye.

«Un poco de humanidad»

La repercusión ha sido tal que Emilio Rey ayer no daba crédito. «Esto se ha ido de madre según me dicen porque la verdad es que yo no suelo seguir mucho las redes sociales. Nunca imaginé tanta repercusión, así que agradezco profundamente a la persona que lo ha escrito», comentaba. «No lo hice de manera consciente sino de un modo natural», añadía. El empresario indicaba: «La plaza tiene que volver a resurgir. El sábado hacía muchísimo frío y tenemos entre todos que ayudar a los comerciantes, porque gracias a este mercado navideño atraemos al público. Pensé que había que mimarlos, tener un poco de humanidad, y no dudé en preparar un consomé, un buen caldo, y repartirlo entre todos ellos. Lo hice de corazón», subraya.

El tradicional negocio de los Rey lo fundó Emilio padre, que decidió adquirir los bajos del que había sido el Hotel Europa, uno de los establecimientos más señeros de la plaza Mayor, y le puso por nombre El Pato, como homenaje a su hermano Paco, al que en Cáceres todos llamaban El Pato porque tartamudeaba. A la inauguración del hoy emblemático local acudió el obispo Manuel Llopis Ivorra para las correspondientes bendiciones de aquellos bajos donde previamente existió una librería y un departamento de las Apuestas Mutuas del Estado 1x2. El pasado 16 de marzo cumplió 31 años desde su apertura.

Los Rey vivieron originariamente en General Ezponda, una calle donde estaba el Bar Amador, los futbolines, el bar El Río, el Rialto en la Concepción, El Jaype, el Sugar... En Ezponda convivían el ultramarinos de Aparicio, la frutería de Aquilino y, como no, Almacenes Mendoza, fundados por Eleuterio Mendoza , que en 1941 alquiló un local propiedad de Manuel Rodríguez, que antes había sido un banco. Mendoza era una tienda enorme, con sus suelos y mostradores de madera y un taburete altísimo al que algunos empleados tenían que subirse para poder llegar a la caja registradora.

El local, en la esquina con Ríos Verdes, ocupaba un lugar privilegiado en aquel General Ezponda que rebosaba de vida y de pujantes negocios: la droguería de Macedo, la farmacia de Arjona, la barbería de Tato (donde luego se abrió El Roji)... A un paso estaba El Pato, que hoy sigue haciendo historia.