El sector pondrá su dinero para que Salaya haga mina del turismo

Pondrán su dinero a disposición para que Salaya logre su objetivo de hacer del turismo la principal empresa de Cáceres. Al menos esa fue una de las noticias que dio de sí la reunión que el alcalde mantuvo con representantes de la Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura, Cetex, cuya vicepresidenta, Pilar Acosta, anunció: «Estamos dispuestos a poner el dinero encima de la mesa para ayudar a la ciudad y posicionarla y promocionarla como se merece».

Cetex, configurada por empresarios de Cáceres y de Badajoz, ha realizado por vez primera una cruzada común con el objetivo de «trabajar en pro del sector». Su primer encuentro oficial con las instituciones extremeñas se celebró en la ciudad, porque «Cáceres -justificó Acosta- en este momento tiene el peso del turismo en la región, con datos contrastados, por encima de Mérida, Trujillo y Plasencia. Estamos en torno a un 20% de las pernoctaciones de toda Extremadura y lógicamente hay que trabajar desde el ayuntamiento en esa línea».

Cetex habló sin tapujos de una «total sintonía» con el alcalde y con el concejal del ramo, Jorge Villar, del que destacó: «Por primera vez sabe de lo que estamos hablando, de turismo (el edil ha sido representante de la Agrupación de Apartamentos Turísticos de la Ciudad Monumental). Por primera vez -remarcó- hemos hablado el mismo idioma».

Eso permitió a Cetex sacarle a Salaya el compromiso que ya prometió en campaña electoral: la elaboración de un plan estratégico en materia turística. Pilar Acosta defendió la necesidad de abordar un proyecto «en condiciones, a corto, medio y largo plazo en el que participemos todos. Lo que no puede ser es que los políticos diseñen las líneas de trabajo de una actividad tan importante como es el turismo en la ciudad y que el sector privado, que es el que ejecuta, el que lleva a cabo y el que sufre diariamente, no participe. Es una torpeza no hacerlo así».

Desde ese punto de vista, Cetex pidió al alcalde que ese plan trabaje las potencialidades turísticas que tenemos, «que no solamente son las culturales, que lo son», sino el turismo gastronómico, el de naturaleza, de aventura, de aves y, por supuesto, el turismo de película, el cinematográfico, «que tanta gente -señaló- nos ha traído». Y, además, que luche en contra del intrusismo y de los establecimientos ilegales, algo en lo que ya se está trabajando.

HACE OCHO AÑOS / Pilar Acosta, previsora ante el futuro, recordó que el tren «llegará más pronto que tarde y será una gran oportunidad». De modo que es vital que Cáceres se afiance como ciudad de congresos. Fue en ese momento cuando la vicepresidenta de Cetex sacó del cajón una iniciativa de la que la capital cacereña se había olvidado, el Convention Bureau, un ente público privado que se desarrolló hace ocho años y en el que los empresarios también contribuyeron con su presupuesto para trabajar el posicionamiento de congresos en Cáceres. «Hemos pedido al alcalde que volvamos a trabajar ese ente. Tenemos infraestructuras suficientes para atraer todos los congresos que sean posibles, con lo que conllevan de visitantes», sentenció Acosta. La petición es que la gestión del Convention Bureau sea privada, que la hagan los empresarios aunque el órgano sea público.

Igualmente, exigió mayor presencia de Cáceres en el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y afeó a la anterior alcaldesa que «no participara activamente y que no se acudiera a las reuniones».

Cetex remarcó que a los empresarios «nos van a tener siempre. Queremos una interlocución directa. Los políticos tienen que trabajar con nosotros porque ellos diseñan, pero ellos se van y nosotros permanecemos. Tenemos que convencernos de que Cáceres realmente tiene el peso del turismo en la región. Tenemos que tener objetivos muy ambiciosos. Y eso lo tenemos que hacer entre todos, entre los políticos y los empresarios».

Acosta señaló que «es muy lamentable que tengamos solo esta industria en la región, pero es lo que tenemos y tenemos que trabajar todos, porque nos beneficia. Tenemos que subirnos a esos trenes ganadores para que esa industria sea mucho más potente y realmente ambiciosa».

En este sentido, explicó que de 100 euros que se invierten en Cáceres en turismo, repercuten 73, y de un puesto de trabajo salen 1,5 de negocios adyacentes, es decir, que el sector aporta el 1,5% del PIB de Extremadura. Pero hay «mucho por hacer. No puede ser que Toledo tenga 924.246 pernoctaciones y nosotros 461.667, que nos está superando Segovia, Salamanca con el AVE recién llegado no digamos, Córdoba no digamos. Tenemos que superar las pernoctaciones vendiendo experiencias, que hacen que el cliente se quede más tiempo, tienen que superar las dos noches, que estamos a 1,75-1,80. El turismo debe ser de calidad y no low cost. Es mejor que vengan menos personas pero que la aportación sea mayor», concluyó.

MÁS DE UN DÍA / Por su parte, el alcalde indicó que el plan de turismo se coordinará desde el ayuntamiento pero «se diseñará desde lo privado, tendrá un proceso de consulta, se hará sin prisas pero se empezará muy pronto y será una referencia y plenamente consensuado también desde la política, pero sobre todo desde todos los agentes del sector».

Salaya dijo que Cáceres necesita un cambio radical en sus políticas de turismo y que debe estar preparada para la llegada del AVE. El regidor avanzó que a partir de ahora los datos que recoge el Ayuntamiento de Cáceres no medirán la afluencia turística sino que se basarán en los del Instituto Nacional de Estadística, «que son la referencia en el sector y en cualquier ciudad».

Precisó que hay que ampliar las visitas, más allá de la parte antigua, a Maltravieso, el poblado minero de Aldea Moret y la Montaña. Luchará por más pernoctaciones, aumentará su presencia en el grupo Patrimonio de la Humanidad y, a partir de ahora, un nuevo mensaje político: «‘Cáceres no se ve en un día’. Hay que empaparse de la ciudad. Y es más interesante vivir una temporada aquí o visitarla en verano, más que en un solo día», recomendó el alcalde.