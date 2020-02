Sin hotel para ver a Robe

¿Le apetece gastarse 415 euros en una noche de hotel? Si quiere ver a Extremoduro y dormir las emociones del concierto bajo techo, entre sábanas limpias y suaves, éste el precio más barato de los alojamientos que quedan para el 20 de junio en Cáceres, fecha en la que el grupo extremeño desembarcará en el Recinto Hípico con su última gira, la de la despedida, ya convertida en un rotundo éxito. Las entradas para los distintos eventos que la banda tiene programados por toda España se han agotado en cuestión de horas, y en consecuencia las plazas de los hoteles, hostales y apartamentos, también.

La noticia que sus fans llevaban cinco años esperando, la vuelta de Extremoduro a los escenarios, llega con un interés multiplicado porque a priori será el último concierto en su tierra. Y lo darán en Cáceres, donde la mítica banda de rock extremeña rematará su trayectoria de tres décadas. Lo hará tras una larga pausa en la que algunos han comenzado su etapa en solitario. La gira comenzará en Valencia los días 15 y 16 de mayo, recalará en Cáceres el 20 de junio (22.30 horas) y concluirá en Bilbao el 18 de julio.

«No es una despedida como la de los toreros ni como la de los futbolistas, ni vamos a llorar aquí ni tampoco vamos a volver», declaró su líder, Robe Iniesta (Plasencia, 57 años), en su última comparecencia para hablar del adiós y de la gira. Sin duda, una personalidad peculiar y arrolladora que ha contribuido al éxito de la banda. Así se explica la situación de las entradas y los hoteles: por las nubes. En Cáceres, un vistazo a ‘Booking.com’ da idea del imán que supone Extremoduro: solo quedan siete alojamientos disponibles en toda la ciudad para el 20 de junio a precios astronómicos. La gran mayoría de los hoteles ya no tienen ninguna plaza. En el Exe Ágora y el Soho Boutique San Fernando, las pocas habitaciones libres rozan los 500€, hay hostales por 415€ y solo tres apartamentos disponibles de más de 600€, incluso uno de ellos pide 800€ en San Marquino. Hasta Atrio es una de las opciones más económicas, con 429€ la noche en su Relais & Châteaux de cinco estrellas.

Otras páginas apenas ofrecen alternativas muy escasas. Trivago no baja de los 415€ y TripAdvisor ídem de lo mismo. Algunas ofertas aisladas hacen su agosto, como una casa en la parte antigua por 500€. Si el presupuesto particular no da para estas alegrías, siempre queda la opción de buscar cobijo en otros municipios cercanos. Lo más asequible está en Aldea del Cano (64€), luego ya los buscadores se alejan hasta Cordobilla de Lácara (127€) o Ibahernando (254€). Las dos alternativas con más equilibro distancia/precios serían Mérida (desde 35€) y Plasencia (desde 49€).

Reventa: abra el bolsillo

La reventa de entradas también escala a los cielos. Decenas de personas visitan cada hora estas páginas donde las más baratas ya superan ampliamente los 100€, el doble del precio inicial más caro, y algunas acarician los 200€. Para burlar posibles demandas por el fuerte aumento de los precios, las páginas de segunda mano están llenas de anuncios del tipo «vendo boli Bic y regalo entrada para Extremoduro por 150 euros». Además, hay páginas con listas de espera de cientos de personas por si se produce el milagro de alguna entrada disponible.

Pero ojo, porque Extremoduro previene contra estos gastos estratosféricos. «No compréis entradas en las webs de reventa», recoge el comunicado que ha hecho público el grupo en su sitio ‘online’. La banda agrega que está trabajando «a toda hostia» para buscar una solución a la inesperada avalancha en la venta de entradas.

Mientras tanto prepara su repertorio, que no es fácil, porque recorrerá la discografía de 30 años. La mayor parte del concierto se basará en canciones muy conocidas y especialmente solicitadas por el público.