«Soy consciente de que no tengo mayoría y de que mi proyecto será el que reúna más apoyos»

Lleva tres meses en la alcaldía. Ha cumplido los cien días de un mandato que afronta desde el 15 de junio. Le ha dado «un nuevo aire», como él mismo aseguró en su balance hace una semana, al ayuntamiento, más cercano, con rostro y con más presencia en la calle y en las redes sociales. Pero los principales problemas (atascos en la tramitación de expedientes que puedan generar actividades y con ello empleo, más movimiento económico, además del turismo, o carencias en infraestructuras -la principal es una solución definitiva al abastecimiento de agua a la ciudad-) siguen ahí, a la espera de que se afronten en los 1.350 días que quedan de mandato.

-¿Qué ha cambiado en el ayuntamiento en estos tres meses?

-Ha cambiado el trato con el ciudadano y los colectivos y también el esfuerzo por la programación cultural y la oferta turística. Desde que gobernamos no ha habido ni un fin de semana sin oferta cultural pública. Cáceres no se transforma en cien días, pero empieza a transformarse en cien días.

-¿Es suficiente con tanto acto cultural para cambiar la ciudad?

-No. Me refiero a los actos culturales porque es lo más tangible a corto plazo. A largo hay más. Ya estamos con reuniones con empresas y con todo el que tiene un proyecto importante.

-¿Qué proyectos le han presentado que generen empleo?

-Por una cuestión estratégica de las empresas, no podemos hablar de ellos, pero los hay de todo tipo. Debemos ser prudentes.

-¿Qué conclusión saca de las reuniones -se ha anunciado que han sido 150- que ha habido?

-Cáceres está en una situación en la que en los próximos años se puede dar un despertar económico. Se dan muchos condicionantes para que tenga un progreso razonable. La llegada de un tren digno será un elemento fundamental. Y las posibilidades turísticas también ayudan.

-Habla de despertar económico, pero lo que se avecina es una recesión importante.

-El ritmo de Cáceres puede ser diferente al del resto del país porque la llegada de un tren de alta velocidad va a ser algo que revolucione nuestra forma de relacionarnos con el resto del país.

-¿Se reactiva Cáceres solo con el turismo que vendrá con un tren mejor? No parece suficiente.

-El tren no afecta solo al turismo, sino a cualquiera que quiera iniciar un negocio aquí.

-¿Cómo condicionará la política local el 10-N y la campaña?

-Espero que lo menos posible. Tenemos entre manos un proyecto tan importante para no dejar que la política nacional le cambie el ritmo. Me preocupa que los partidos de la oposición puedan pensar en resultados nacionales y que esto dificulte acuerdos.

-¿Dificultarán las elecciones la aprobación del presupuesto?

-Espero que no, me decepcionaría mucho, aunque podría ser.

-¿Confía en aprobar el presupuesto de 2020?

-Sí. Nos interesa a todos: al gobierno, a la oposición y a la ciudad. En 2015 nosotros nos abstuvimos para que Elena Nevado tuviese un primer presupuesto.

-¿Con quién espera alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto?

-Lo que propondríamos es excluir proyectos en los que discrepemos y plantearíamos un presupuesto con los proyectos en los que coincidamos todos los partidos.

-¿A cuánto ascenderá?

-Aún no puedo dar cifras. Pero sí puedo avanzar que la rebaja del IBI --de los ejercicios 2018 y 2019- va a notarse. Es una pérdida de varios millones.

-¿Aceptaría una rebaja de impuestos para contar con apoyos para sacar las cuentas?

-Depende. Si hablamos de rebajas que no suponga un gran coste a las arcas locales y puedan traducirse en incentivos a empresas y autónomos, podríamos hablar. Rebajas que supongan un coste, como las últimas del IBI, serían un problema porque ahora mismo las cuentas municipales están temblando por aquellas rebajas.

-¿Alejan las elecciones un posible gobierno de coalición del PSOE y Cs en el ayuntamiento?

-Es un escenario en el que no se trabaja. Está solo en las especulaciones periodísticas, pero no en el día a día del ayuntamiento.

-¿No ha estado sobre la mesa la opción de gobernar con Cs tras el inicio de la legislatura?

-No hemos valorado eso.

-¿En ningún momento después de comenzar el mandato?

-No.

-¿Se podría retomar en un futuro esa opción para no estar en minoría todo el mandato?

-Si Cs hubiese querido estar en el gobierno el primer día de la legislatura, tenía la puerta abierta.

-¿Y ahora?

-Ahora no valoramos eso.

-¿Qué ha cambiado?

-Que se conformó el gobierno. Esa es la principal diferencia.

-¿Aguatará entonces toda la legislatura con nueve ediles?

-Creemos que sí.

-¿Le faltan concejales en el gobierno para las competencias que tiene un ayuntamiento?

-Me gustaría tener más. Es mucho trabajo, pero los concejales están respondiendo bien. Hay algunos con muchas competencias, pero conocen bien las áreas.

-¿Teme que le presenten una moción de censura?

-La moción de censura es una medida para situaciones extraordinariamente graves. Se presenta porque alguien es un corrupto, no porque no se esté de acuerdo con como se gobierna.

-Unidas Podemos se quejó de que no les llamó tras las elecciones, ¿se acercará ahora a ellos o la política nacional lo dificulta?

-Es cierto que hubo falta de sensibilidad por mi parte. Pequé de excesivo pragmatismo y no tuvimos ni un contacto formal. La actitud y el talante de este gobierno es de diálogo con todos los grupos. Hay interlocución con Podemos y con el resto de grupos.

-¿Cómo es su relación con el portavoz de Cs? Se lo pregunto porque es con el grupo con el que suman una mayoría suficiente.

-Nosotros mantenemos una buena relación con todos los grupos. Con Paco Alcántara hay sintonía en muchos temas.

-¿Y con el PP de Rafael Mateos?

-Es una relación buena. Es verdad que el PP viene de gobernar y entiendo que también tiene ahora un periodo de adaptación a la oposición. No sabemos todavía cómo será el PP de la oposición.

-¿Y con Vox?

-Teófilo Amores está teniendo un talante constructivo. Es a lo que me refiero de que tenemos que pensar en la ciudad y que no nos influya la política nacional.

-¿Cómo piensa reestructurar el servicio de Urbanismo?

-Necesitamos que se incorpore más personal. Es uno de los servicios que está en cuadro.

-¿Con personal de confianza creando una gerencia o sacando plazas con una oferta pública?

-Se irá viendo. No estamos valorando una gerencia. Pero no descartamos nada. Es un área que necesita estabilidad y el consenso con los demás partidos.

-Uno de los sectores con los que han tenido más reuniones es con el comercio, ¿qué le pide?

-Que recuperemos la capitalidad comercial. El primer paso ha sido contratar a una gerente y la concejala de Comercio conoce bien el sector. Se tienen que mejorar las calles comerciales, que transmitan una imagen mejor e incentivar que se ocupen pisos y locales, y que haya actividades extraordinarias que hagan que nos acerquemos al pequeño comercio. La dinámica en otras ciudades es positiva y lo vemos cuando las marcas salen de los centros comerciales y vuelven a las calles.

¿Qué medidas a corto plazo?

-El trabajo de la gerente, tienen una interlocución directa con el ayuntamiento, y el banco para registrar locales vacíos y ponerlos a disposición de quien los busque. Esto se va a hacer contando con las agencias inmobiliarias.

-¿Se subirá el IBI a dueños de locales con altos alquileres y que se mantengan vacíos?

-Lo iremos estudiando.

-En estos días se ha hablado mucho de movilidad, ¿habrá más calles peatonales?

-Lo que se haga se hará de acuerdo con los vecinos. Queremos una transformación amable en movilidad, queremos que el peatón recupere espacio pero que no suponga un conflicto social entre quienes están de acuerdo y quienes no. Lo mejor es ir poco a poco y que todo el mundo pueda ir comprobando como mejora su calidad de vida.

-Además de en Segura Sáez y Ciriaco Benavente, ¿en qué otra zona o espacio se intervendrá?

-Tenemos en mente que hay que dar una solución a Parras, que no será una peatonalización total porque es el acceso a Galarza. Pero necesita una solución de accesibilidad porque el peatón parece relegado a un rincón.

-¿Qué se hará con la zona azul?, ¿cuándo saldrá a concurso?

-Se intentará sacar lo antes posible con un consenso con otros partidos. Nuestra idea es que la ampliación de la zona azul sea menor que la que se planteaba en la anterior legislatura.

-Entonces habrá una ampliación de plazas de la zona azul.

-De ampliación respecto a lo existente ahora, no respecto al proyecto de la pasada legislatura.

-¿Más plazas en calles aledañas a las que ahora son zona azul?

-Pienso en calles aledañas, pero es algo en lo que trabaja el concejal intentando recabar un consenso con el resto de partidos.

-Cáceres solo tiene tres parkings públicos de gran tamaño, ¿se plantean más para favorecer otros medios de movilidad?

-Se irá valorando. Nosotros no queremos presentar un paquete de treinta macroproyectos. Preferimos ir proyecto a proyecto . Soy consciente de que aunque gobernamos con una victoria electoral clara, no lo hacemos con mayoría absoluta. Nuestro proyecto de ciudad tiene que ser también el que reúna los apoyos y consenso suficiente. Ahora en lo que pensamos es en volver a traer bicis de alquiler y que haya iniciativas privadas que aporten otras alternativas de movilidad.

-¿Se está entendiendo por los conductores la limitación 30?

-Se está entiendo, aunque se está respetando menos de lo que nos gustaría. La limitación 30 se empieza a imponer cuando esos carriles estén llenos de bicis.

-¿Le sorprendieron las críticas que recibió el nombramiento de un asesor para la alcaldía?

-Sí, entre otras cosas porque había pasado por pleno y todo el mundo lo entendió y aprobó. A lo mejor no supimos explicar bien las funciones de ese asesor.

-¿Qué funciones desempeña?

-Se encarga de recibir demandas ciudadanas, de tramitarlas y de repartirlas. Y no solo en redes sociales. Los nuevos medios de comunicación y la demanda de los ciudadanos de tener un contacto directo con quienes les gobiernan provocan retos logísticos y una de sus funciones es coordinar todo eso y asegurarse que se dé una respuesta. Nosotros recibimos diariamente a través de redes sociales varias decenas de mensajes que responden a problemas directos.

-Con tantos cafés que, según comentó hace una semana, ha tomado ya con Vara, ¿qué le ha pedido para Cáceres?

-Nos preocupaba la segunda fase de la ronda sureste y ya hay un compromiso de que el año que viene se redactará el proyecto. Es importante porque nos permite sacar tráfico de la ciudad.

-¿Le ha pedido fondos para la Ribera del Marco?

-De la Ribera no hemos hablado. Le he hablado de la ronda, de sanidad, que me preocupa, y de otras cosas. Con el presidente de la Junta el trato es muy fluido. Es una persona con la que tengo una buena relación personal.

-¿Se notará esta buena relación en los presupuestos de la Junta?, ¿se verán más inversiones?

-Ojalá sí.

-¿Cómo financiar la intervención en la Ribera?

-Es el mayor reto que tenemos. Estamos trabajando en que la intervención en la Ribera no se tenga que afrontar de una sola vez. Si condicionamos que no se puede hacer nada sin que esté todo, la Ribera seguirá siendo ese proyecto frustrante. Pero que no se puedan hacer todas las infraestructuras a corto plazo no implica que no se puedan ir abriendo huertos y ganar espacios públicos.

-¿Le ha preguntado ya a la Confederación Hidrográfica del Tajo si se completará el trasvase de agua desde Portaje?

-He hablado con el presidente de la Confederación de la situación a día de hoy. No hemos hablado de proyectos de futuro, en ese momento sí pediremos una solución. Hemos hablado de lo urgente porque entramos a gobernar en verano con un problema de abastecimiento grave.

-¿Le pidió que Iberdrola no baje Alcántara de la cota 194?

-Sí, se lo he pedido.

-¿Qué solución definitiva hay para el abastecimiento?

-Tenemos que buscar una solución nueva. Sigo pensando que Portaje no es la solución.

-Hay proyectos empresariales atascados, como el parque de medianas o el ferial, ¿qué se hará para que avancen?

--Si los empresarios tienen claro que van a seguir, nosotros lo facilitaremos. Otra cuestión es que los conflictos que hay a veces son más privados que públicos. En el parque hay un conflicto por la titularidad del suelo. En el ferial hemos trasladado a los propietarios que tienen toda la colaboración del ayuntamiento para continuar.

-¿Cuántos proyectos de nuevas plantas fotovoltaicas se han presentado en el ayuntamiento? En el balance -de los cien días de gobierno- hablaron de seis.

-Hay seis proyectos que quieren salir adelante. Dentro de una igualdad competitiva, lo que garantizamos es dar las facilidades para que el ayuntamiento no sea un obstáculo. Dentro de la legalidad vamos a dar facilidades a cualquier proyecto empresarial.

-¿Requerirán estas plantas de una modificación del Plan General Municipal de urbanismo?

-En algunos casos sí requerirán esa modificación.

-¿Puede haber algún cambio en la posición del gobierno local respecto al proyecto de la mina?

-No.

-¿Se ha presentado por la empresa una nueva propuesta de cambiar el plan de urbanismo?

-Aquí no se está tramitando nada y desde el punto de vista político no vamos a favorecer ese proyecto en ningún caso.

-¿Qué le dice la Junta de la mina?, ¿sigue tramitando el proyecto?

-Nos dice que va a cumplir con la legalidad y que la decisión se va a tomar en Cáceres. El presidente de la Junta lo que me traslada es que seremos los cacereños los que en el ayuntamiento decidamos si queremos una mina en Valdeflores.

-¿Cambiará Alzapiernas?

-Si puedo evitarlo, no. Lo que más me gustaría es no tener que volver a tocar esa calle y poder hacer actuaciones alrededor para compensar en accesibilidad los problemas que haya generado su reforma. Otra cosa es que hay una denuncia y que tendremos que ver cómo se resuelve.

-Ha destacado lo realizado en cultura en estos cien días, ¿qué nuevos proyectos o festivales se pueden celebrar en la ciudad?

-Nuestra prioridad ahora es conseguir una agenda única. De lo que hablamos es de consensuar con los programadores el reparto de las fechas. Esto nos ayudará a que haya una buena oferta cultural todos los fines de semana y un evento fuerte una vez al mes.

-¿Qué modelo tienen para la organización de festejos taurinos?

-Aún no está decidido. Pero lo que tenemos claro es que no habrá un respaldo económico -por parte del ayuntamiento-.

-¿Cómo se explica que en otras instituciones gobernadas por su partido sí haya esa ayuda?

-Porque se toma una opción diferente a la nuestra.

-¿Pagarán a Socar de Toros los 25.000 euros que ha reclamado?

-Si nos lo dice el juez. Hemos primado la seguridad jurídica del ayuntamiento porque es un asunto que no estuvo bien hecho y que nos genera muchas dudas. Socar de Toros ha judicializado el asunto y tendrán que ser los tribunales los que nos digan si se tiene que pagar o no esa cantidad.