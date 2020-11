Un sueño de altos vuelos

Todo nació con un sueño. Un día soñó con grullas y lo escribió. Así nació el libro con el que Carmen Conde Núñez (Madrid, 1967), profesora en la facultad de Formación al Profesorado de la UEx, se ha alzado con el premio Tundra de literatura de naturaleza. Hoy (19.00 horas) l o presentará en Cáceres en un acto en el Instituto de Lenguas Modernas con el biólogo Joaquín Araújo dentro de la programación por el día del maestro. Licenciada en Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense y doctorada e la Universidad de Extremadura con una tesis sobre la educación ambiental, la extremeña ‘adoptiva’ recuerda a este diario el origen de ‘Vuelos con grullas, Un relato vivencial desde Extremadura hasta Suecia y más allá’. «Fue una experiencia no buscada, surgió en un momento de mi vida en el que estaba pasando una situación difícil, tuve un sueño en el que volaba con las grullas y fue tan revelador que necesité escribirlo para que quedara esa conexión grabada, sentí que algo acababa de comenzar, entonces tenía poco tiempo, no podía escribir muchas horas» . Reconoce que su vínculo con esta especie de ave se remonta a la infancia. «He tenido muchas vivencias con grullas, las conocí en Toledo y luego la vida me trajo a Extremadura, comencé a trabajar en un aula de naturaleza de voluntaria y luego me quedé con ella, la naturaleza es muy importante para mí». Para darle forma a un relato que comenzó sin intención de publicarse viajó con la asociación Adenex a Suecia para que naturalistas suecos mostraban cómo trabajaban en cuestiones ambientales. «Fuimos a aprender, fue motivador y retomé el relato, no sabía que yo iba a enviar eso a ningún sitio, lo escribí por la necesidad de expresar, contando no solo lo que había vivido».

Aves y cambio climático

Al margen de cumplir una función de relato «en primera persona», asegura que ha querido abordar la problemática de los efectos del cambio climático y dejar constancia en el título de la importancia de mantener el entorno natural. «Coincidió el momento con las manifestaciones por el clima, de alguna manera sentía que debía conectarlo», sostiene. En esa línea, destaca el valor de Extremadura como reserva principal de las grullas en el país. Por último, concluye Conde con lo que ha supuesto este viaje. «Me ha dado fortaleza, en un principio se iba a titular ‘Mis vuelos’ pero quité lo d mis porque son vuelos compartidos, estos vuelos los hacen posibles de mucha gente».