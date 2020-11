La suspensión de la tasa de terrazas estará en vigor desde el 1 de enero

La suspensión de la tasa de terrazas en el ejercicio de 2021 se podrá aplicar con carácter retroactivo desde el 1 de enero. El anuncio se ha hecho este jueves en el pleno de la corporación local. Era una cuestión que quedaba pendiente y que “da seguridad jurídica” a los hosteleros que se beneficien de la anulación del tributo, según precisó la concejala de Economía, María Ángeles Costa.

El pleno aprobó inicialmente este jueves la suspensión de la tasa. Antes de iniciarse el debate tomó la palabra el secretario general del ayuntamiento, Juan Miguel González, que informó de la incorporación al expediente de un informe aclaratorio que confirma que “caben los efectos retroactivos” en la entrada en vigor de la exoneración temporal de la tasa.

Si este punto no se hubiese aclarado se podría dar la situación de que habría varias semanas del mes de enero o incluso también de febrero en las que no se podría aplicar la suspensión porque la modificación de la ordenanza no estaría en vigor. Para que la aprobación de este cambio normativo sea definitivo pasarán todavía varias semanas, todo dependerá de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de los acuerdos del pleno, del inicio del plazo de 30 días hábiles para la exposición del expediente y de si hay o no alegaciones.

Para evitar el vacío de días o semanas que se produciría, y en los que los hosteleros podrían haber tenido que pagar la parte proporcional de la tasa, el informe aclaratorio blinda la decisión adoptada por la corporación contra las interpretación que impidan aplicar la suspensión desde el 1 de enero.

El portavoz del PP, Rafael Mateos, arrogó a su grupo político la redacción de ese informe porque “tuvimos que decir el pasado viernes –en la comisión informativa de Economía- que no se contemplaba el carácter retroactivo”. “Cuando escuchan, suelen acertar”, le dijo Mateos a Costa. A lo que la concejala de Economía le respondió que podía no haber sido necesaria esa aclaración jurídica y que con el acuerdo de suspensión en 2021 podía haber sido suficiente.

La suspensión de esta tasa es el principal acuerdo fiscal adoptado este año por la corporación local. No ha habido más. Su eliminación dejará al ayuntamiento sin unos ingresos de entre 200.000 y 220.000 euros en los presupuestos de 2021. “El impacto es escaso” en las arcas locales, afirmó el concejal no adscrito y miembro de Cáceres Viva, Francisco Alcántara.

Todos los grupos políticos representados en la corporación local dieron su voto a esta medida porque “beneficia a un sector que está en una situación delicada”, agregó el edil no adscrito Teófilo Amores, y porque puede “servir para paliar una situación crítica en la hostelería sin causar un perjuicio grande a las arcas locales”, abundó la portavoz de Cs, Raquel Preciados. Para Mateos y Alcántara esta suspensión se queda corta, el portavoz popular recordó que su grupo también ha propuesto la devolución de la tasa de 2020.

El único voto en contra fue el del grupo municipal de Unidas Podemos. Su concejal Raúl Martín explicó que con la eliminación de la tasa “solo se ayuda a una parte de la hostelería, la que tiene terrazas” y que no es una medida que pueda significar que el negocio “siga funcionando o se tenga que cerrar”. Abogó por otras acciones, citó por ejemplo las vinculadas a los alquileres o a las hipotecas, que lleguen a todo el sector, aunque se trata de decisiones que escapan a la competencia municipal, por lo que “se están llevando a otros foros” por parte de Unidas Podemos, según explicó Martín.