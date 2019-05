Tambores para salvar vidas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿Por qué, me pregunto, para llamar la atención de la gente sobre cualquier asunto, introducen el ruido como reclamo? Todo lo demás que hizo esta asociación por reclamar la atención de la ciudadanía me parece interesante. Lo de la batucada, NO.