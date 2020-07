La terraza del hípico, en Cáceres, a punto

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, defendió este jueves la instalación de una terraza de verano en el hípico y las facilidades que supondrá para compatibilizar el ocio y la seguridad al tratarse de un recinto al aire libre.

Los hosteleros de Barroco, Ivanhoe 3.0.,Velvet, La Regenta, Carpe Diem, La Habana y la Divina Comedia están detrás de la iniciativa de explotación de estos terrenos municipales.

Salaya visitó el miércoles el establecimiento y aseguró «que se está montando con mayores medidas que las que exige la normativa. Se trata de limitaciones extraordinarias», de entre las que destacan que no podrán utilizarse cachimbas, que habrá personal de seguridad que vigilará no solo las entradas y salidas sino los movimientos dentro del local. No habrá servicio en barra sino en mesa. Dará trabajo a entre 30 y 35 personas, adelantó el mandatario municipal.

«Queremos llegar a mañana. Haremos todo lo posible», indicó Juan Olmeda, uno de los socios del proyecto, que confía en inaugurar este sábado. El empresario detalló que el diseño combina maderas, palmeras, dispone de reservados y mesas a distintas alturas.

Abrirá de 22.00 a 05.30 de la mañana y contará con servicios de comida. No habrá pista de baile, el público deberá estar sentado y se establecerán autobuses urbanos para garantizar el transporte público. No es la primera vez que el recinto hípico de Cáceres alberga una pista de verano. En este caso el permiso se concede hasta el próximo 31 de septiembre.