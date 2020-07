La Unesco se interesa por el efecto de la mina en la ciudad monumental

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Porky Chota ?notas cómo va entrando? Despacito,sin hacer ruido, sin gritos ni aspavientos. Salaya lo está haciendo muy bien para no tener que decir digo donde dijo Diego. Samito, tienes razón, comunismo y fascismo no es lo mismo. Comunismo es el escalón previo en el cual se empobrece al pueblo, se destruye la clase media y se expropian los recursos del Estado para uso y disfrute de los camaradas que controlan el cotarro. Una vez conseguidos estos objetivos, se produce el ensalzamiento de la Patria empobrecida por el imperialismos llegando al fascismo moderno siglo XXI de países como Venezuela, Cuba. Los que te molan!! Pero ahí no te darían 2.000 euros mensuales!! piénsatelo , burgués !!!