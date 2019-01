Los vecinos exigen que la ronda sureste tenga menos carriles en el cruce con la Hispanidad y respete la Ribera

Valcorchero insiste en las descalificaciones, coñazos y paletos, y Por De Aquí, para no variar, nos trata de absurdos, ridículos y egoístas. No parecen sobrados de educación. ¿Qué podemos esperar de los comentarios de gente maleducada? Personalmente, nada. Como dijo Machado “el español, tiene por costumbre, despreciar cuanto ignora” -quizá la cita no es textual, pero el mensaje sí. Valcorchero no lee o no quiere leer. Nadie se niega a tener dos carriles de entrada y dos de salida, pero por su sitio natural, prolongación de avenida Dulcinea, ¡a solo 300 metros! y no con un megaviaducto que destroce la Ribera. Sobre las propuestas de futuro, pues debemos ponernos al día para que la filosofía de ciudad que queremos para Cáceres sea la adecuada a ideas de urbanismo más actualizadas, donde, lejos de proponer, como se hizo el siglo pasado, calles pensadas para que los coches circulen con velocidad y sin atascos, se propongan vías donde los atascos no se formen, como ahora, entre personas que nos queremos para a hablar tranquilamente con nuestros vecinos, en aceras ridículas donde habitualmente no caben más de dos personas cruzándose. Tampoco parece, véase si no la cantidad de población que pierde nuestra comunidad año tras año, que cáceres vaya a crecer mucho más de como es en la actualidad. Nuestros chavales se van para no volver. Cambiamos lo positivo de una ciudad pequeña (tranquilidad, arboles, aire limpio, etcétera) por lo negativo de las ciudades grandes (asfalto, velocidad , ruidos, contaminación, etcétera) En esto sí se nota que somos unos paletos.