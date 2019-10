Un vendedor cacereño reparte 100.000  en el sorteo de la Once

Lorenzo Vecino es sinónimo de fortuna. Al menos así ha sido este fin de semana porque el vendedor de la Once de la avenida de Cervantes ha repartido 100.000 euros en premios en el sorteo del sábado. En total, fueron cinco cupones de 20.000 euros los que repartió entre sus clientes con el número 87.105. En Badajoz también se vendió otro cupón agraciado con otros 20.000 euros.

Este el primer premio que reparte en tan cuatro meses al frente del expositor. En declaraciones a este diario muestra su alegría aunque ambición no le falta. «Me faltó la serie», apeló y lamentó que el premio habría alcanzado una cantidad superior si también hubiera coincidido con esa cifra, en cualquier caso se mostraba orgulloso por haber repartido la suerte entre sus vecinos. «Ha sido un piquito», sostiene. Aseguró también que el domingo, tras el anuncio de la noticia, aumentó el paso de clientes en su expositor y apuntó la mañana de ayer, ya conocía la identidad de tres de los agraciados. «Los cinco son clientes míos, hay una señora que ha venido a darme las gracias y me ha traído el cupón para enseñármelo y otro me ha dicho que se va a quitar la hipoteca».