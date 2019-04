Womad incorpora vasos reutilizables en una edición que da voz a los vecinos

Womad vuelve a insistir en su compromiso con el medioambiente y el civismo en una edición que se ha construido con la voz de los vecinos del Casco Antiguo. Por primera vez, el festival incorpora a su programación oficial las propuestas de los residentes en la zona monumental y las aglutina bajo el lema ‘Con civismo, el Womad suena mejor’ y como novedad este año las barras que gestiona la organización repartirán vasos reutilizables y Conyser habilitará un mapa con la ubicación de los baños. Del mismo modo, la cita se suma por segundo año consecutivo a la campaña de reciclaje de latas ‘Cada lata cuenta’ y promoverá actividades relacionadas con oenegés. De nuevo, la organización anuncia que hará hincapié en el control de consumo de alcohol en menores, pero no detallan medidas concretas.

El festival se celebra del 9 al 12 de mayo y presentó ayer su cartel al completo en un acto que congregó a la directora de la cita, Dania Dévora, y representantes del Consorcio Gran Teatro, parte organizadora de la cita. Estuvieron presentes en la presentación la consejera de Cultura, Leire Iglesias, la presidenta de Diputación, Rosario Cordero, el concejal de Cultura, Laureano León. En su intervención Dévora hizo «un llamamiento a la convivencia entre culturas en un tiempo en el que vemos agitarse con demasiada frecuencia las banderas de la exclusión».

música, CINE Y TALLERES // La cita celebra sus veintiocho años y como cada año, perfila un cartel multicultural con nombres de España, Togo, Francia, Perú, Argentina, Turquía, Marruecos, Estados Unidos, Inglaterra, Isla de Mauricio, Cuba, Holanda y Senegal. Conservará los tres escenarios, plaza Mayor, Santa María y San Jorge y el mercado artesanal instalado en Cánovas.

Aparte de la programación musical, proyectará un ciclo de cine con cuatro títulos sobre África: Maputo. Etnografía de una ciudad dividida (18,30), Twaaga y El africano que quería volar (18,00) y Sew the winter to my skin (12,00). También organizará talleres en el instituto de percusión en El Brocense con Mariella Köhn el viernes y el sábado y domingo en el Museo de Cáceres, con Mica en la plaza de San Jorge y con los senegaleses de Sicobana y Cruz Roja el domingo en San Jorge. Habrá actividades para los más jóvenes con dos talleres infantiles que impartirán Wolfworks y Creative Workshops en el museo y tendrán como temática la llegada del hombre a la luna.