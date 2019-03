JC Corrales: «Fíjate si hay carnaval que hasta nos disfrazamos en Semana Santa y Womad»

JC Corrales «no para». Ahora está inmerso en su último proyecto, ‘El último amor de Lorca’, y sigue su camino con LaBotika pero esta semana si para, concretamente en pleno corazón de Cáceres. El showman será el pregonero del Carnaval esta noche. Se muestra tranquilo porque ya tiene experiencia. Ya fue el encargado de ofrecer el pregón en 2016 y repite este año. La cita será hoy a las 22.00 horas en la carpa que ha instalado el ayuntamiento en la plaza Mayor. Carpa «transparente como los cacereños», anota Corrales. Ese mismo escenario acogerá una actuación de La Húngara, el show de Nacha la Macha y una sesión musical a cargo de Coke Bermejo.

JC Corrales que aprendió de hace tres años y está «precavido» pero eso no le impide advertir de que el pregón será «crítico», «ácido» y «mordaz». «Como tiene que ser», «Sin ofender a nadie pero con humor», sostiene.

De momento no quiere desvelar cuál será su disfraz, prefiere dejarlo a la sorpresa. Sí da pinceladas sobre el pregón. «Habrá alusiones al ‘come, reza, ama’», el eslógan que el Ayuntamiento de Cáceres presentó a Fitur y que generó cierta controversia entre varios sectores de la ciudad. En cualquier caso, anota que la crítica que estuvo presente en el texto de hace tres años podría estarlo también en esta. «En tres años no ha cambiado nada, se han hecho tan pocas cosas», lamenta. En cuanto a los detalles, Corrales avanza que para darle ritmo este año al pregón variará ligeramente el formato e incluirá un número musical.

Desmiente a aquellos que dicen que el Carnaval en Cáceres no existe. «Nos hemos empeñado en decir que en Cáceres no hay Carnaval y eso no es real», alega mientras apunta que «a la gente le encanta divertirse y salir» y defiende la labor de la Asociación del Carnaval en los últimos años. «Fíjate si nos gusta el Carnaval, que tenemos dos, uno ahora y otro en noviembre con Horteralia». El caso es ponerse el disfraz. Y Corrales insiste en que a los cacereños les gusta mucho disfrazarse. «En Semana Santa, en el Womad y ahora en los Carnavales».