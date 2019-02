Organización del carnaval cacereño: «Si esto llega a ocurrir en el Carnaval de Badajoz se lía, pero aquí no pasa nada»

Esto es lo de siempre, si lo del desfile llega a ocurrir en Badajoz se lía, pero como es Cáceres no pasa nada». En estos términos se expresa la organización del Carnaval sobre el debate generado por el cambio de recorrido del desfile al coincidir con el festival solidario de cine. Hoy precisamente concluye el plazo para que las comparsas se inscriban si quieren participar en el pasacalle y esta fue la fecha que puso el ayuntamiento para reunirse con la asociación del Carnaval y definir un trazado consensuado con los participantes.

Al contrario que el resto de años, la cabalgata no podrá transcurrir por la calle San Antón ya que la bajada del Gran Teatro estará cerrada al paso debido al photocall y la alfombra roja del festival que organiza la fundación Rebross, que argumentó que el cambio de fechas y la coincidencia con el Carnaval se produjo debido a una petición de la Academia de Cine para que el festival de Málaga pudiera celebrarse antes. Hasta ahora las propuestas que se han barajado en reuniones previas no convencen a los participantes. En un primer momento, la Policía Local planteó que transcurriera por Hernán Cortés pero se descartó y parece que el planteamiento más factible es que transcurra por avenida Virgen de la Montaña desde el paseo de Cánovas, cruce Camino Llano, Roso de Luna y se incorpore a San Juan en dirección hacia la plaza Mayor. La asociación del Carnaval asegura que en ningún momento se niega a ninguna alternativa ya que las opciones son «limitadas», no obstante apuntan que este trazado afectaría a la afluencia de público de forma negativa.

Otra de las propuestas con las que arremeten en la organización es que el desfile se inicie en la avenida Alemania y no en Ronda de la Pizarra tal y como ha comenzado el resto de años. Fuentes de la organización apunta que retirar Moctezuma del recorrido también restaría asistentes al pasacalle. La única certeza por el momento es que el desfile mantendrá la hora de salida a las 18.30 horas y concluirá en la plaza Mayor.

En cualquier caso, la organización lamenta falta de comunicación y pasividad de la institución municipal para resolver el problema. «Si ya de por sí llega tarde, este año más», apunta Marisa Iglesias, portavoz de la asociación de Carnaval. Desmiente este término el concejal de Festejos, Pedro Muriel, que asegura que se ha mantenido comunicación en todo momento con los participantes y que ya se organizó una reunión hace semanas para abordar esta cuestión. En ese sentido, apunta que a lo largo del día de hoy está previsto que se mantenga un encuentro con los participantes para definir el trazado de manera conjunta. «La voluntad de este gobierno es hacerlo lo mejor posible y buscar la mejor de las soluciones para todos», asegura. En esos términos, el edil incide en que el ayuntamiento ha recuperado un festejo que se había perdido a lo largo de los años. «Cuando llegamos el Carnaval no existía y lo recuperamos de la mano de los ciudadanos y de los vecinos». «Está todo convocado, el concurso, habrá carpa, hemos mejorado la dotación de los premios, está todo en marcha y vamos a estudiar posbilidades para el desfile, buscaremos la mejor opción», concluye Muriel.