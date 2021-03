Tengo un amigo malagueño que siempre me dice que el agua que entra por Portugal en forma de borrasca se la queda Extremadura, que a él no le llega. Por eso pienso en el desperdicio que se hace cuando se llenan los embalses y se ven obligadas las presas a evacuar. ¿No sería oportuno analizar mejor los pantanos pequeños de Extremadura y prever posibles ampliaciones que no tengamos que temer luego periodos de restricción?