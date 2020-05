40 hosteleros de Cáceres han solicitado desde el viernes nuevas terrazas o ampliar las que tienen

Desde el pasado viernes hasta esta mañana, 40 hosteleros de la ciudad han solicitado al ayuntamiento nuevas terrazas o ampliación de las mismas. Lo ha dicho el alcalde en su primera comparecencia de la semana desde que se decretara el estado de alarma. En estos momentos, se están estudiando las peticiones y 34 policías locales se están ocupando del seguimiento. En lo que llevamos de 2020 se han registrado en el ayuntamiento 109 peticiones de veladores.

Luis Salaya ha comenzado su intervención de hoy dando cuenta de las denuncias interpuestas por la policía local, han sido cuatro y se tramitaron ayer domingo. Se trata de padres, uno de ellos reincidentes, que paseaban con sus hijos fuera de la franja horaria que marca el ejecutivo de Pedro Sánchez.

En cuanto a la posibilidad de que Cáceres pase a la Fase 2 el próximo 25 de mayo, el mandatario municipal pidió que "sigamos sin presión, aceptemos los criterios objetivos del gobierno central. Nosotros hemos hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo, y estamos haciendo bien las cosas, como las han hecho el resto de comunidades, como la de Madrid o la Valenciano, que han realizado un trabajo extraordinario y no han pasado". Salaya dijo: "Ojalá que si existen todas las garantías de seguridad pasemos a la Fase 2 y ojalá que no existen, no pasemos".

Finalmente, y sobre el mercado franco y la venta ambulante, ha reiterado que siguen paralizadas hasta nueva orden.