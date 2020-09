La Asistida defiende el trabajo realizado durante la pandemia

A los trabajadores de la residencia asistida. Ustedes no son responsable de nada de lo que ahí ha acontecido. Ustedes son unos mandados; ahora bien, tampoco traten de quitar hierro al asunto por la nefasta gestión de los politicos que lo gestionan. Yo no tengo ninguna culpa de que los políticos de mi país sean unos ineptos ni sepan de que lado estan canteados; yo me avergüenzo de que en el toda Europa seamos el país que encabeza todo lo contrario a lo normal. Me da pena.