Cáceres levanta el límite de aforos tras bajar la incidencia del covid

A partir de este domingo quedarán sin efecto las restricciones adoptadas hace dos semanas en la capital cacereña para reducir la incidencia del coronavirus. La Junta de Extremadura no ha levantado oficialmente esas medidas (no lo ha hecho en Consejo de Gobierno) pero ha acordado que las restricciones decaigan al entrar en vigor las nuevas medidas anunciadas el viernes para toda la región. Así, según confirma la Consejería de Sanidad, Cáceres ya no tendrá limitación de aforos pero a partir de hoy sí deberá respetar el límite de seis personas en reuniones tanto en espacios públicos como privados, como el resto de la comunidad autónoma.

Las restricciones en la ciudad se tomaron ante la preocupación por el avance de la enfermedad. En aquel momento la incidencia acumulada en los últimos 14 días era de 288 casos por cada 100.000 habitantes, unas cifras que se situaban por encima de la media de la región (250). Y, además, en cinco de las siete zonas de salud esa incidencia superaba los 300 casos. Preocupaba en especial la zona centro, a la que pertenece la población más longeva, con 441 casos por cada 100.000 habitantes. El viernes, tal y como anunció el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ese indicador había caído hasta los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Además también ha bajado la presión hospitalaria, con 26 pacientes ingresados, ninguno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según los últimos datos facilitados ayer sábado por la Dirección General de Salud Pública. En esta segunda ola ha llegado a haber 70 hospitalizados por esta enfermedad.

Además de la incidencia, en aquel momento preocupaba también la tasa de positividad, que se situaba en el 14,2%, llegando al 25% en el caso de la zona centro, una cifra que quintuplicaba la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, en el documento que Sanidad entregó al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para solicitar que avalara las restricciones que se iban a aplicar, las autoridades reconocían que existe transmisión comunitaria en la ciudad porque los rastreadores son incapaces de seguir la trazabilidad del 50% de los casos; es decir, no pueden averiguar cómo se ha contagiado la mitad de los positivos.

LO QUE NO HABRÁ QUE APLICAR

Ante esta situación el Consejo de Gobierno acordó limitar las reuniones a diez personas, reducir el aforo de los velatorios a 25 personas en espacios abiertos y a 15 en espacios cerrados y dejar los espacios de culto, el comercio, bibliotecas, monumentos y museos al 50% de aforo. También se obligó a los locales de hostelería a limitar su capacidad a la mitad en el interior y en la terraza. Tampoco se podía consumir en barra, que debía quedar en desuso.

Todas estas medidas quedarán sin efecto a partir hoy domingo, cuando solo tendrá que aplicarse la que afecta al límite de reuniones: Solo se podrán juntar un máximo de seis personas en espacios públicos y privados (esta medida se publicó ayer en el Diario Oficial de Extremadura y afectará a todos los municipios de la región). Por tanto, los bares y restaurantes podrán recuperar las consumiciones en la barra y su aforo al 100%. Y los centros comerciales tampoco tendrán ya que aplicar la reducción de aforo a la mitad.

El alcalde, Luis Salaya, mostró ayer su satisfacción por la mejora de los datos. «Es un avance muy positivo que tenemos que agradecer sobre todo a los vecinos de Cáceres y especialmente al sector de la hostelería, que es el que más lo ha sufrido», afirmó. Aunque incidió, según recoge la agencia Efe, en que en la capital cacereña se dan «unas condiciones difíciles para mantener los datos contenidos», entre otras razones, «por la gran movilidad que hay y los intercambios con Madrid, una de sus principales fortalezas pero también una de sus principales debilidades ahora en el actual contexto de pandemia». No obstante, aclaró, en la ciudad «generalmente hemos cumplido bien y cuando se han impuesto medidas, se han cumplido a rajatabla», apuntó el regidor cacereño.