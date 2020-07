El control antibotellón arroja ya tres multas que pueden sumar 1.800 

Primer fin de semana rastreando los botellones para evitar contagios y primeras tres multas con cantidades que pueden llegar a los 600 euros. La medida la anunció el viernes el concejal de Seguridad Ciudadana, Andrés Licerán, y ya ha comenzado a aplicarse. Las dos sanciones se han interpuesto en Ronda del Carmen y Virgen de Guadalupe. En el primer caso, el joven salió corriendo desde la zona de Colón, donde estaría bebiendo en calle, y fue en las inmediaciones del mercado de abastos donde los agentes de la policía local lograron interceptarlo. En el segundo caso, los otros dos chavales que fueron detenidos estaban en la esquina con Doctor Fleming, a la altura de la entidad financiera Unicaja.

Licerán volvió a hacer este lunes un llamamiento a la concienciación, especialmente de los adolescentes. Los brotes de coronavirus siguen aumentando en todo el país y las medidas de contención adoptadas por los gobiernos autonómicos, hasta ahora basadas en recomendaciones de cumplimiento no obligatorio, no parecen ser suficientes para poder frenarlos.

El botellón regresa sin distancias y da la sensación de que ahora todo vale. A lo largo del fin de semana, los contagios se han disparado en Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, y un sector se encuentra en el punto de mira: el ocio nocturno. Tanto es así que el gobierno de Murcia, por ejemplo, ha decidido este lunes prohibir el ocio nocturno en los locales sin espacios al aire libre para frenar el repunte de casos de coronavirus que se están produciendo, con 21 nuevos positivos en las últimas 24 horas y nada menos que 158 casos activos.

Castigados

Cáceres ha sido el área de Salud de Extremadura más castigada por la pandemia, con 269 víctimas mortales. Solo entre el 1 de marzo y el 14 de mayo, se celebraron en el cementerio de la capital 80 inhumaciones. El total de personas que han fallecido con coronavirus a lo largo de la crisis sanitaria alcanza los 28.420 en España. La preocupación por los brotes, especialmente en Cataluña, va en aumento. Barcelona ya ha superado a Lleida en número de casos totales de coronavirus y se ha convertido en la ciudad catalana con mayor número de contagios.

La nación suma 260.255 casos de contagio, según el último balance del Ministerio de Sanidad, que desde el pasado 25 de mayo modificó los informes diarios para ajustarse al nuevo estadio que vive el país. La cifra de recuperados hasta el 18 de mayo es de 150.376 personas.

De momento el concejal cacereño ha dicho que las actividades culturales programadas se mantienen, pero que todos los informes que se firman incluyen una cláusula que deja muy claro que pueden suspenderse si la pandemia avanza. Este lunes, el alcalde, Luis Salaya, en su cuenta de Facebook dijo: «La cultura no puede parar», recordando que siempre respetando las medidas higiénicas y distancias de seguridad.

Lo dijo después de la presentación del ciclo ‘Música monumental’ que se celebrará del 24 de julio al 15 de agosto, con más de 30 músicos y 16 intervenciones repartidas en cuatro fines de semana. «Podemos suspender si las condiciones no son las más apropiadas», remarcó Licerán.

Puede irse al traste

De manera que todo esto puede caerse por la borda si no somos responsables y en tanto no haya una vacuna que mate al virus. Por eso el botellón está en el foco. Si las cosas continúan poniéndose feas el ocio nocturno también podría verse dañado más aún de lo que está en Cáceres. Andrés Licerán recordó que a partir de ahora la vigilancia ha aumentado en zonas donde se producen concentraciones de jóvenes como el Paso Alto, el recinto ferial, el parque de la Ribera, el Espacio para la Creación Joven y Aguas Vivas. En todas estas áreas hay pequeños botellones. Curiosamente, y después del anuncio del edil, el perímetro del Edificio Valhondo, en San Blas, es el único que este fin de semana no ha registrado público.

Dificultades

«No es fácil identificar a los chavales», advirtió Licerán. «Salen corriendo y muchas veces resulta complicado», añadió. «Cuando están en el Paseo Alto y ven llegar los coches de la policía, alertados por las luces, salen disparados».

El responsable municipal subrayó que una vez que se localiza a los infractores, se tramita la denuncia y se les envía al domicilio. Es lo que se hará con los tres últimos casos, los primeros tras aplicarse las medidas de control férreas por parte del equipo de gobierno, dispuesto a que las cosas no se desmanden.

En Córdoba, por ejemplo, se han producido diez contagios más para un total de 83 positivos. Esos son los datos oficiales que maneja la Junta de Andalucía con respecto al brote declarado en torno a una discoteca de la ciudad andaluza, confirmado este viernes pero que se produjo la semana anterior. En las últimas 24 horas, las pruebas PCR han confirmado oficialmente diez positivos más en torno a este brote, que ya suma un total de 83 contagios positivos, tras realizarse pruebas a unas 1.700 personas.

Y es que entre el 60 y el 70% de los positivos de los brotes de covid-19 activos en España son jóvenes y asintomáticos. «Esto es bueno porque no hay tanta gente que enferma pero a la vez es problemático porque quiere decir que la transmisión es silenciosa», señala Margarita del Val, viróloga del CSIC en declaraciones a ‘La Vanguardia’. El gobierno de Cáceres lo sabe y por eso ha puesto todos los mecanismos a su alcance para que la situación no sea irreversible.