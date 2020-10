El DOE publica las restricciones para Cáceres ante el aumento de los contagios

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Si la política no prevaleciera sobre la salud, por ahí se tenía que haber empezado hace quince días, ya que en esa fecha los números de casos, ingresados y fallecidos eran muy superiores, negativamente hablando, los de Cáceres a los de Badajoz. Pero claro en el ayuntamiento de Cáceres está uno del PSOE y en el de Badajoz uno del PP, y claro como la objetividad brilla por su ausencia, pues Badajoz a Fase 2 y Cáceres como si no pasara nada. Y ahora, cuando la evidencia no admite dudas, pues Badajoz sale y Cáceres entra. ¡Incomprensible!