Los empresarios de turismo extremeño lanzan un SOS: "Necesitamos ayuda"

La Confederación de Empresarios del Turismo de Extremadura, Cetex, ha lanzado la voz de alarma y ha solicitado ayuda de la administración. "Queremos expresar nuestro apoyo al Gobierno, los equipos sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de los territorios en la lucha contra el Covid-19 y garantizamos que todo el ecosistema empresarial, desde las grandes empresas a las medianas, pequeñas y los autónomos, cumpliremos con responsabilidad los mandatos que implica el estado de alarma decretado", asegura.

Desde el pasado 11 de marzo llevan analizando, estudiando y buscando soluciones frente a la situación de las empresas turísticas de Extremadura relativas al problema del Coronavirus. Desde el viernes 13 de marzo, miembros de la junta directiva de Cetex están trabajando ininterrumpidamente dentro del grupo nacional ‘Comité de Crisis de Coranavirus’ de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, con casi 100 miembros de todas las comunidades autónomas españolas, y en continuo contacto con Hostelería de España a fin de, por un lado, analizar el problema en el sector turístico desde un punto de vista y visión nacional, coordinar actuaciones conjuntas y proponer medidas que mejoren la situación actual de la población, de los trabajadores y empresas.

Están también en contacto directo con la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura y con su Dirección General trasladándoles la realidad del sector en estos momentos para intentar acordar medidas conjuntas para todo el sector del turismo extremeño.

Desde la semana pasada están recopilando información de empresas del sector turístico extremeño a través de una encuesta para poder analizar la repercusión empresarial y económica que deja la situación del coronavirus en nuestra región.

La mayoría de empresas que han participado en la encuesta son hoteles, 54,5%. El 100% de la empresas se ven afectadas. La mayor afectación es de turistas nacionales, 63,3%, que le afecta al 60% de los negocios turísticos. El 100% considera que la situación va a empeorar. En los alojamientos turísticos se ha pasado en una semana de tener una ocupación media aproximada de un 70% a un 5%. Y en estas 48 horas a un 1% con el cierre este fin de semana y el lunes de muchos establecimientos: hoteles, alojamientos rurales, hostales y pensiones, balnearios, paradores, apartamentos turísticos, albergues y campings.

"Tenemos que destacar que dentro del sector inicialmente los más afectados fueron desde hace 15 días las empresas de organización de congresos y eventos con una suspensión total de la actividad en menos de 24 horas . Y con ellos, todos los demás, más las empresas de catering consultoras, las de actividades turísticas y los guías, así como sus proveedores. Y desde el sábado se ha decretado el cierre de todas las empresas de hostelería: restaurantes, cafeterías, pub, etc. Junto a ellas todas las instalaciones deportivas, culturales, recreativas y de ocio en general”.

Finalmente, destacan que el sector turístico de Extremadura es el más afectado en esta crisis sobrevenida del coronavirus. El sector se pone al servicio de la administración “por si hicieran falta como recintos o instalaciones complementarias sanitarias. Queremos hacer un también un llamamiento a todos los empresarios que van a cerrar para que los productos perecederos en estos 15 días se entreguen a asociaciones o colectivos sociales en colaboración con sus ayuntamientos".

En este sentido, ya están hablando con el Ayuntamiento de Cáceres y Badajoz y manifiestan lo siguiente: "Todos entendemos que lo primero es garantizar la protección de salud pública de toda la población. Estamos totalmente de acuerdo y manifestamos nuestro apoyo al respecto. Nos parece muy positivo las entregas a cuenta a las comunidades autónomas de los suplementos de créditos. A Extremadura le corresponden 18.912.000 euros, pero esperemos que las transferencias lleguen a tiempo".

Con respecto a la línea de financiación a los sectores económicos vía ampliación de la línea ya establecida Thomas Cook por importe de 200.000.000 euros mediante los préstamos línea ICO "nos parecen insuficientes para todo el territorio español". Expresan que "los aplazamientos de las deudas tributarias no están claras. Se dice que se aplazan seis meses y que sólo no se devengará intereses los tres primeros meses de aplazamientos. No es mucho más de lo que ya tenemos todos los sectores económicos por ley".

Indican que "nada se dice sobre las carencias o aplazamientos de los préstamos que tiene el sector con las entidades financieras. Cómo pagar cuotas hipotecarias cuando no tienes ingresos. Con respecto a nuestros trabajadores, que junto con nosotros, son los más afectados, no se explica aún cómo será la flexibilidad de la tramitación administrativa de esos ERTES y en qué condiciones, así como exenciones a Seguridad y Social y cuotas de autónomos, no olvidando a los autónomos y pequeñas empresas del sector".

No entienden "cómo desde el Consejo de Gobierno se suspenden las actividades de hostelería y restauración y nada se dice de los establecimientos y alojamientos hoteleros en todas sus vertientes. Es verdad que a nivel nacional ciertos hoteles aún tienen clientes alojados, en tránsito e incluso personas o grupos que durante mucho tiempo viven en los mismos, pero no es el caso de los alojamientos extremeños. Esto no es óbice para no regular el cierre paulatino según las circunstancias de cada uno. Exigimos desde Cetex a nuestra administración regional que incidida y presione en este asunto a Madrid para que el próximo Consejo de Ministro del martes contemple esta medida, pues es vital para poder dar una solución y respuesta a nuestros alojamientos turísticos que son los que más porcentaje de personal soportan. Desde CETEX seguimos en contacto, escuchando, avanzando, trabajando, con el tejido empresarial del sector turístico regional y nacional".