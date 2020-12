Extremadura suma cinco fallecidos por coronavirus y los contagios suben a 137

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Parece que hay un límite a partir del cual no se baja más o si se sigue bajando es muy muy lentamente. Parece claro que entre 100 y 200 casos positivos contabilizados a diario, coincide con unos 150 ingresados permanentemente. A groso modo es lo que se está observando de unos 10 días acá. Estamos en un callejón sin salida. En Marzo se hablaba de que el objetivo era no saturar los hospitales y es lo que se está consiguiendo. Pero, claro, en nuestro fuero interno deseamos más. Un número de muertos diarios y las restricciones cada vez más en número, y más demenciales, sin saber realmente cuanto de culpa tienen en los números actuales y convirtiendo nuestras vidas en un infierno, no es soportable durante mucho más tiempo. Y Enero como una espada de Damocles