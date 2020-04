Extremoduro lanza una nueva canción para hacer frente al confinamiento

"Yo me quedo contigo aquí" es el nuevo tema que ha lanzado Extremaduro este miércoles a través de su canal de Youtube.

"El mundo ahora parece detenido y ya no gira como tiene que girar, y yo, para encontrar el norte miro en busca de una estrella fugaz", canta Robe Iniesta, líder de la banda extremeña, en los primeros compases del tema, de apenas dos minutos de duración.

La canción busca dar ánimos a los seguidores del grupo mientras dura el confinamiento por la alarma sanitaria provocada por el coronavirus.

"Una vez me dijo mi primo Potri, Antonio Ojea, que no le gustaba que le vieran haciendo bocetos cuando dibujaba. Literalmente, me dijo que para él era como si le vieran cagando. Y le comprendí, porque a mí me pasa un poco igual, así que seguramente me arrepentiré de este vídeo, pero no importa. Afortunadamente, en mi vida, he hecho muchas cosas de las que luego me he arrepentido", confiesa Robe en un comunicado en la página web oficial del grupo.

Escucha el tema aquí: