Junta retomará "a la mayor brevedad" las oposiciones suspendidas por la alarma

La Junta de Extremadura retomará "a la mayor brevedad" las oposiciones cuyos procesos -ya fueran los exámenes o presentación de documentación- se paralizaron debido al estado de alarma. Así lo ha manifestado este lunes la directora general de Función Pública, Carmen Vicente, en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea, en la que ha comparecido para responder a una pregunta de Ciudadanos sobre el impacto de la crisis sanitaria en la las previsiones de empleo público.

El diputado de la formación naranja le ha exigido "información y transparencia" dado que "hay miles de personas pendientes de estos procesos".

En su respuesta, la directora general ha señalado que se irán retomando todos los procesos que se pueda "siempre que tengamos garantías de poderlo realizar con las medidas de seguridad" tanto para los aspirantes como para los tribunales, sobre todo en el caso de las convocatorias masivas, de modo que "si no las tenemos no lo vamos a hacer".

En primer lugar se reanudarán, "a la mayor brevedad", aquellos procesos que se quedaron a mitad de camino, pues hay casos de categorías que tienen pendiente de realizar el segundo ejercicio y otras se quedaron en la baremación de méritos.

Y se seguirá trabajando y negociando en el resto de convocatorias, ha añadido, aunque en función de lo que vayan determinando las autoridades sanitarias de acuerdo con la evolución de la pandemia.

No obstante, Vicente ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de los aspirantes porque ello no quiere decir que las plazas vayan a perderse ni que no se vayan a convocar los procesos, ni que las ofertas vayan a caducar.

De hecho, ha informado de que durante el estado de alamar se ha resuelto el concurso de traslados -sin fijar una fecha de incorporación, que saldrá "en los próximos días"- porque ello libera las plazas que podrán elegir los aspirantes que consigan un puesto en las distintas convocatorias.

"Ahora mismo no tenemos en peligro ninguna convocatoria de ningún tipo", ni en el ámbito de la Administración General ni tampoco en educación y sanidad, ha añadido la directora general en este sentido.

Respecto a las oferta de estabilización en el empleo en el primero de estos ámbitos aprobada a finales del pasado año, ha apuntado que el periodo para poder convocarla se extiende hasta diciembre de 2022.

Por otra parte, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos sobre si la Junta ha adquirido test suficientes para los empleados públicos que presten o vayan a prestar su servicio de manera presencial, Carmen Vicente ha contestado que los test de diagnóstico se tienen que adquirir para el conjunto de la sociedad y que es la autoridad sanitaria y los facultativos los que determinan a quiénes se deben realizar.

Aún así ha señalado que el protocolo para la reincorporación de los empleados públicos deja abierta la posibilidad de incorporar otras medidas adicionales, entre las que se podrían incluir los test, "si fuera demostrada su eficacia para la la prevención y contención, en función de la disponibilidad y siempre atendiendo a las recomendaciones de la autoridad sanitaria".