Sergio Cebada, un covid con naturalidad

Vive en su casa con su novia, Marta Moruno, enfermera, que ha dado negativo en la prueba, «y eso que es sanitaria y ha estado desde el principio de todo esto trabajando en el Hospital de Mérida», cuenta. Sergio Cebada, lateral del Llerenense, es uno de los 16 miembros del club (12 en plantilla y cuerpo técnico y cuatro directivos) que han dado positivo por covid-19, motivo por el cual están todos aislados, pero en buen estado físico.

«Cuando empecemos a jugar, vamos a estar inmunes, nos dice el entrenador». El futbolista del club de la Campiña Sur extremeña relata distendidamente a este diario, desde su domicilio, una experiencia nada agradable, pero que él lleva de la mejor forma posible. «De momento en mi caso y en el de mis compañeros, estamos asintomáticos, gracias a Dios», comenta.

Sergio Cebada informa que la prueba del PCR se la hicieron el pasado jueves en el centro de salud de Llerena. Los jugadores y técnicos la hicimos ese día, los directivos el día siguiente». Desvela el lateral que su propio padre, Manuel Rodríguez Cebada, directivo del Llerenense, dio positivo, no así, paródicamente, su madre, Paqui Millán, también vocal en el club. De esto se enteraron el sábado, tras conocerse el resultados de las pruebas practicadas el viernes.

«No nos lo esperábamos y nos hemos quedado sin jugar la semifinal de la Copa Federación, que nos hubiera mucha ilusión. Estábamos todos muy contentos», afirma Cebada, que dice que durante el fin de semana está viendo «todo el fútbol. El sábado desde el partido de las 12 de la mañana hasta el de por la noche; hoy domingo otro tanto», agrega. En el salón de su casa dice estar frustrado de aburrimiento, aunque con buen humor. «Os podéis imaginar cómo estamos».

Al fondo de la conversación telefónica suenan los ladridos de un perro, para el que también hay un comentario llamativo. «Nos lo quedamos en el confinamiento. Estaba en la asociación protectora de animales de aquí de Llerena». El nombre que se le ha puesto al perro, a sugerencia de una amiga de su novia, era evidente:«Le llamamos Covid, sí», confirma el futbolista.

El jugador también agradece otro detalle importante que cuenta a este diario. «El martes empecé a trabajar en el supermercado Cash Fresh de Llerena. Como me tuve que confinar en la jornada del miércoles, estaba un poco preocupado. Y afortunadamente me han dicho que me van a respetar el puesto de trabajo». De todo se pueden sacar lecturas positivas, hasta en tiempos de pandemia.