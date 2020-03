"Totalmente de acuerdo con aplazar los JJOO de Tokio al 2021"

La decisión de aplazar los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Tokio al verano del 2021 a causa de la pandemia del coronavirus ha recibido aplausos y elogios a la sensatez sobre la terquedad de los organizadores de los Juegos que ya no se celebrarán entre el 24 de julio y 9 de agosto en la capital de Japón.

El anuncio ha llegado después de que en las últimas fechas surgieran voces reputadas del deporte y el olimpismo que aconsejban una suspensión mientras dure la hecatombe santaria. Comités olímpicos de Canadá, Estados Unidos y Australia ya había dicho que no acudirían a la cita de Tokio. La relación de bajas, sustentadas en la falta de preparación de los atletas, la amenaza para la salud y la inutilidad de los controles antidopaje, ya anunciaban lo que ha pasado esta mañana del 24 de marzo.

Las reaciones en el deporte español e internacional recorren chats, redes sociales, webs y medios de comunicación.

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, aseguró que la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) y del Gobierno de Japón es "buena para los deportistas españoles porque termina con la incertidumbre que sentía toda la familia olímpica". En declaraciones a TVE, Blanco celebró que hayan primado "los criterios de salud y de igualdad", dada la pandemia de COVID-19 que se extiende por el mundo y que golpea con dureza a España. "No se puede competir si no tienes las mismas condiciones para poder entrenar y nuestros deportistas no tienen estas condiciones".

El Consejo Superior de Deportes (CSD) afirmó que el aplazamiento "es la mejor decisión", que consideraba "inevitable" y "lógica" desde hace unos días. "Nos apena, porque es reflejo de la gravedad de la emergencia sanitaria que vive el mundo, pero el COI ha hecho lo correcto. La situación hacía inviable que se pudieran disputar en igualdad de condiciones y con garantías de protección de la salud para los deportistas", señaló la presidenta del organismo, Irene Lozano, en un comunicado.

El presidente de la Federación Internacional de Natación (FINA), Julio César Maglione, aseguró que está "totalmente de acuerdo" con la decisión. "Hemos seguido las líneas del COI y seguiremos las líneas del presidente Thomas Bach". Maglione subrayó que la FINA adecuará el Mundial de Natación que debe disputarse en Fukuoka, previsto para julio y agosto del próximo año, según lo que resuelvan el COI, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. "Los únicos que pueden dictaminar una fecha para eso son "la vida, el mundo y el coronavirus".

La secretaria de Estado Irene Lozano / EFE

El brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, declaró que "es lo correcto porque la salud debe ser siempre la prioridad número uno", y subrayó que "seguir persiguiendo el sueño este año no tenía sentido". "El deporte no es lo más importante ahora mismo, pero preservar la vida humana sí lo es".

La Federación Internacional de Tenis (FIT), a través de un comunicado en redes sociales firmado por su presidente David Haggerty, apoya la decisión del COI. "La FIT seguirá colaborando plenamente con el COI y el CPI hasta 2021. Esperamos ver a todos los atletas, voluntarios y aficionados cuando sea seguro para nosotros reunirnos y participar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020".

La capitana de la selección femenina de hockey, María López, aseguró que la decisión "es la mejor a pesar de la frustración", ya que así "todos los deportistas podrán llegar en las mejores condiciones. Pese a la frustración de que te quiten unos Juegos a cuatro meses después de todos estos años de trabajo".

Ana Peleteiro, campeona europea de triple salto / PAOLO AGUILAR (EFE)

La atleta española Ana Peleteiro, a través de Instagram: "Este cambio de última hora podría provocar en mí un sentimiento de frustración, pero yo prefiero llevarlo a la esperanza y ver esta situación como una oportunidad para llegar a los que espero que sean mis primeros Juegos Olímpicos mejor preparada y con más madurez. Los planes futuros tendrán que esperar, pero siendo esta la razón, la verdad es que no duele ni un poquito tener que aplazar todo 365 días. No hay mal que por bien no venga", sostuvo la vigente campeona de España de triple salto.

El capitán de la selección de hockey, Miki Delàs: "Es lo más sensato, hay que ser consciente de cuál es la proridad. Los Juegos son un sueño para cualquier jugador de hockey, pero los deportistas tenemos que ser conscientes de que por delante está la sociedad. La situación en la que estábamos no era la mejor para preparar unos Juegos a cuatro meses vista. Ahora hay que volver a planificar, esperar un poco tener paciencia y cuando se sepan las fechas decidir cuál es la mejor manera, siempre y cuando las condiciones del mundo en general y las de Tokio sean las idóneas.

La nadadora italiana Federica Pellegrini, oro olímpico en los 200 metros libre de Pekín 2008: "Estoy un poco en una encrucijada. Por un lado, tendré que nadar otro año, parece un chiste, el destino. No puedo terminar de nadar. Es lógico que si no hubiera pasado todo esto habría preferido competir este año, pero considerado que muchos atletas no pueden entrenar, habrían sido unos Juegos alterados. Ojalá mi cuerpo aguante un año más!".

El seleccionador argentino de balonmano, el español Manolo Cadenas: "Si los expertos creen que es la mejor solución, la entiendo y la acepto. Aunque a mí, personalmente, me hubiera gustado que se pudiesen celebrar antes- Había muchos deportistas que iban a terminar su carrera en estos Juegos y para ellos, que se pospongan un año, va a suponer una dificultad, que se celebren lo antes que se pueda.

El seleccionador español de balonmano, Jordi Ribera, calificó de coherente la decisión. "Tenemos un equipo que en estos momentos estaba en una situación muy buena, sobre todo, por el momento de juego que atravesamos y ahora hablamos de que los Juegos se celebrarán dentro de un año y pico y habrá que ver entonces cómo estarán los jugadores.

El belga Greg Van Avermaet, campeón olímpico en ruta, lamenta no poder defender el título el próximo verano en Tokio, pero entiende y apoya la decisións. "Obviamente es decepcionante el aplazamiento de los Juegos Olímpicos, ya que eran un gran objetivo para mí este año, pero apoyo completamente la decisión, ya que está claro en un momento como este que la salud y la seguridad son la mayor prioridad, y no habría sido posible organizar de manera segura con miles de personas procedentes de todas partes el mundo".

El seleccionador español de equipo masculino español de waterpolo, David Martín: "El sentido común ha llegado a todas las instituciones, sobre todo al COI. Lo que está ocurriendo es algo excepcional y así es muy, muy complicado organizar unos Juegos Olímpicos con la tranquilidad necesaria que lo merecen".

El Comité Paralímpico Español, a través de un comunicado, "respalda totalmente la decisión y comparte todos y cada uno de los motivos que han llevado al aplazamiento de un evento tan importante como unos Juegos". "La lógica y el sentido común es lo que ha primado en esta ocasión y ya sólo se piensa en prepararlo todo para que 2021 sea un año extraordinario con Tokio como epicentro del deporte mundial".

La nadadora paralímpica Teresa Perales: "En un principio había varias opciones. Una descartada era la cancelación, otra era hacerlo en septiembre que parecía precipitado porque es difícil ponerte en forma en poco tiempo y hay que hacer mínimas y la última retrasarlos. La segunda era complicada porque solo el 40 por ciento de deportistas estaban clasificados para Tokio. Por eso me parece lo más adecuado".

Teresa Perales, campeonísima de los Paraolímpicos / EFE

La FIFA dio la bienvenida y se mostró a favor a decisión del COI. "La familia de la FIFA cree que la salud y el bienestar de todas las personas vinculadas a la actividad deportiva debe ser siempre la prioridad más alta, por lo que damos la bienvenida a la decisión de hoy del COI". "Más allá de la decisión del COI la FIFA trabajará con los grupos de interés para hacer frente a todos los aspectos relativos a la reubicación de los Juegos el calendario".