Trump dice que EEUU podría tener lista su vacuna en un mes

Donald Trump ha afirmado que EEUU podría tener lista una vacuna contra el coronavirus en un mes. "Estamos muy cerca de tener una vacuna. "Estamos a semanas de tenerla, pueden ser tres semanas, cuatro semanas", ha dicho en un encuentro con votantes en Pensilvania transmitido por la cadena ABC News. Solo horas antes, había dicho en Fox News que la vacuna podría estar lista en "cuatro semanas, también podría ser en ocho semanas".

"Si quieres saber la verdad, el Gobierno anterior habría tardado años quizás en tener una vacuna por culpa de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y todos los permisos. Y estamos a pocas semanas de conseguirlo (...) podrían ser tres o cuatro semanas", ha afirmado Trump durante un evento en ABC News con votantes indecisos.

Varios expertos, que incluyen a altos funcionarios como el epidemiólogo Anthony Fauci, aseguran que la aprobación de una vacuna es más probable que se dé hacia finales del año.

Sus rivales demócratas acusan a Trump de estar presionando a los reguladores sanitarios del Gobierno federal y a los científicos para aprobar apresuradamente una vacuna porque eso podría ayudarlo a vencer a Joe Biden, que va primero en las encuestas, cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

"El virus va a desaparecer"

Trump también ha mostrado su convencimiento de que, a pesar de que no se logre conseguir una vacuna contra la enfermedad, el virus "va a desaparecer", una idea que ha repetido de forma reiterada desde marzo. "Va a desaparecer. Va a desaparecer. Lo sigo diciendo", ha remachado.

Trump se ha enfrentado a críticas por su gestión de la pandemia desde que el periodista Bob Woodward revelara una serie de grabaciones en las que el mandatario le reconoció "restarle importancia" a la pandemia en marzo de este año. Según el mandatario, "siempre" quiso "restarle importancia" a la pandemia porque, a su juicio, el trabajo de un presidente es "mantener Estados Unidos seguro" y, también en marzo, señaló que "todavía" le gustaba minimizar la amenaza porque no pretendía "crear pánico".

No obstante, este martes, Trump ha afirmado que no minimizó la pandemia. "Bueno, no la minimicé", ha zanjado Trump. "De hecho, de muchas maneras, la reforcé, en términos de actuación. Mi actuación fue muy dura", ha asegurado, ejemplificando sus palabras con la prohibición de viaje emitida por Estados Unidos contra China y Europa en febrero y marzo. "Hicimos un muy, muy buen trabajo cuando emitimos esa prohibición", ha continuado. "Tanto si lo llamas talento o suerte, fue muy importante porque salvamos muchas vidas cuando lo hicimos", ha concluido.

Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia. Hasta el momento, ha confirmado 6.537.627, 34.597 en las últimas 24 horas, según los datos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Las muertes por la enfermedad alcanzan las 194.092, 387 de ellas constatadas durante esta jornada.